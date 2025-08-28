Четири фактора, които влияят върху цената на биткойн и другите криптовалути

Цената на Биткойн, както и тази на останалите криптовалути, предизвиква редица коментари и спекулации сред мнозинството от хора.

Все пак, тези дигитални активи се превърнаха в обособен пазар, голяма част от който буди много съмнения и дори критика. Истината обаче е, че това е пазар като всеки друг. Налице са редица фактори, които обуславят текущата цена.

От крипто новини до международни геополитически конфликти, нека погледнем кои са факторите, които имат значение за определянето на цената на криптовалутите.

Търсене и предлагане

Както при всички други активи, така и при Биткойн, цената се определя от баланса между търсенето и предлагането. Колкото по-голямо е търсенето и по-малко е предлагането, толкова по-висока става цената.

За разлика от много други традиционни активи, обаче, при Биткойн има и технически фактори, които влияят върху тази динамика. Предлагането до голяма степен е ограничено от ежедневния “добив” на Биткойн, който пък по правило е константа. Към момента на писане на тази статия, всеки ден в екосистемата “влизат” около 900 биткойна - това са наградите изплатени на “майнърите,” за работата, която са свършили по верифициране и поддръжка на трансакциите и самата мрежа.

Когато към въпросната мрежа обаче бъдат добавени 210,000 блока, протоколът преминава през т.нар. “Халвинг,” - процес, при който наградата, която получават майнърите бива намален на половина.

Разбира се, в циркулация (тоест свободни за търгувия на пазара) има много биткойни, които са съставна част от предлагането, но наличието на пре-програмиран механизъм за ограничено предлагане превръща Биткойн в дисинфлационен дигитален актив - първия по рода си. Основни икономически правила диктуват, че ако предлагането на един актив намалее на половина, докато търсенето за него остане същото (или се увеличи), то тогава цената му следва да нарасне за да установи нов баланс.

Регулаторна рамка и законодателство

Регулациите, наложени от правителства и от финансови институции със сигурност са из между най-определящите външни фактори за цената на Биткойн, а и този на целия крипто пазар.

Положителни развития в тази насока - каот легализиране на криптоплащания или създаване на ясна регулаторна рамка - обикновено водят до покачване на цените.

От друга страна, обаче, забрани или рестрикции върху боравенето с тези дигитални активи, както и тяхното добиване, могат да доведат до масова паника и спад на цените. Примери за това са забраната за добиване и използване на Биткойн в Китай, както и негативното отношение на Комисията за Ценните Книжа и Борси в САЩ (US Securities and Exchange Commission) по време на администрацията на Джо Байдън, когато председател на комисията беше Гари Генслър.

Обратното също е ясно забележимо. Доналд Тръмп спечели последните президентски избори в САЩ през Ноември 2024-та година. По време на предизборната си кампания, той направи множество обещания относно крипто индустрията и до голяма степен неговият кабинет ги спази. Те включват:

Създаването на стратегически Биткойн и крипто резерв.

Насърчаване използването на криптовалути за плащания.

Ясна регулаторна рамка относно така наречените стейбълкойни (stablecoins).

Обща позитивна насока за развитие на цялата индустрия.

В резултат на това, цялата пазарна капитализация на сектора е нараснала с над 1.5 трилиона долара от Ноември 2024 до момента на писане на тази статия през Август 2025-та година.

Икономическа и геополитическа обстановка

Глобалната икономическа нестабилност, растящата инфлация, ескалиращите военни напрежения между редица държави, кризи, санкции и други икономически и геополитически фактори също оказват сериозно влияние върху цените на криптовалутите.

В моменти на несигурност, много от инвеститорите търсят активи, които исторически съумяват да запазят своята стойност. Така например цената на златото расте неимуверно по време на глобални икономически сътресения.

Криптовалутите продължават да бъдат разглеждани като високо рискови дигитални активи и като такива, биват сериозно повлияни от общото икономическо състояние.

Например, когато избухна войната между Иран и Израел през Юни 2025-та година, цената на биткойн се срина с повече от 10% за няколко дни.

Медийно oтразяване и пазарни настроения

Не на последно място, общите пазарни настроения също имат сериозно влияние върху стойността на различните криптовалути. Те, от своя страна, са до голяма степен определени от медийното отразяване на различните събития в индустрията и отвъд.

Крипто новини, които представят позитивни развития за определен проект, могат да имат сериозно положително въздействие върху неговата цена.

Например, към края на Август, компанията свързана с Доналд Тръмп - Trump Media and Technology Group, обяви, че ще закупи 2% от целия обем на токените на популярната крипто борса - CryptoCom. Това се отрази мигновено на пазарните настроение свързани с тази криптовалута (CRO) и цената се изстреля с повече от 30% за минути.

Заключение

Биткойн, както и целият крипто пазар, са сравнително малки като капитализация. Все пак, стойността на цялата индустрия е колкото тази на водеща компания от популярния S&P 500 индекс. Именно това го прави много по-волатилен.

Въпреки това, факторите, които имат отражение върху цените на Биткойн и другите криптовалути са подобни на тези, които се отразяват и на традиционните финансови активи като акции, злато и други.