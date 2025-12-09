''Отложиха безобразията за догодина''. Финансовата комисия прие на първо четене новия бюджет на ДОО

Бюджетната комисия на Народното събрание прие на първо четене "обновения" проектобюджет на Държавното общество осигуряване (ДОО). Това се случи на фона на обвиненията на опозицията, че по този начин вдигането на данъци и осигуровки единствено се отлага заради общественото недоволство.

Предвижда се минималната работна заплата за 2026 г. да стане 620 евро и 20 цента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Правителството очаква приходи от 8,4 милиарда евро, което е с около 8,3% над заложеното в бюджета за 2025 г. Разходите са рекордни - 15,3 милиарда евро, което е с 1,3 милиарда евро повече спрямо предходната година.

Разходите за пенсии остават най-големи, като се запазва правилото на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2025 г., ще бъдат осъвременени от 1 юли с процент между 7 и 8 на сто. Средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 541 евро и 20 цента, а съотношението между средната пенсия и средния осигурителен доход ще бъде 53%, или 69% след отчисляване на осигурителните вноски.

Планираните разходите за парични помощи и обезщетения възлизат на 1,7 милиарда евро. Променя се процентът на обезщетението за отглеждане на дете от 50 на 75%, докато политиките за обезщетения за безработица и временна неработоспособност се запазват на нивата от 2025 г. Трансферът за покриване на недостига през 2026 г. се очаква да бъде 6,6 милиарда лева, с увеличение от 579 млн. евро спрямо предходната година, което представлява 43% от общите разходи на ДОО.

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. на 2505 евро и за 2028 г. на 2659 евро. Таванът на пенсиите обаче остава същият.

След вълна от протести в цяла България правителството изтегли бюджета след настояване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След подновяване на диалога в Тристранката между работодатели, управляващи и синдикати отпадна предвиденото и приетото на първо четене за 2026 г. увеличение на данък дивидент от 5 на сто до 10 на сто, увеличението на осигурителните вноски за пенсия с 2 пр. пункта от 2026 година, както и задължението за одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), което според "Да, България" щеше да принуди дребни търговски обекти да платят по 500 лв. поне.

На дискусията присъстваха социалният министър Борислав Гуцанов и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова. Законопроектът на бюджета на ДОО се прие с 12 гласа "за", 8 "против". Въздържали се нямаше.

Дебатите

Лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че трябва да се мисли за справедливост на пенсионната система:

"Как няма да останеш под линията на бедност, ако си се осигурявал на минималния осигурителен праг - това е истинският въпрос. Оттам вече трябва да се мисли за всички прагове и справедливост на пенсионната система."

Василев настоява, че трябва да бъде гарантирано, че пенсионната система ще бъде изрядна поне по отношение на линията на бедност при плащалите редовно осигуровки граждани. "Стана напечено и решихте всички безобразия да останат за догодина - не е окей!", каза той.

Икономистът от ДБ Мартин Димитров каза, че ПП-ДБ ще гласуват против трите проектобюджета, защото на практика управляващите отлагат скока на данъчно-осигурителната тежест. По думите му с приемането на този нов вариант на бюджета се залага неизбежно увеличение на данъците напред във времето. Според него в бюджета не са заложени и мерки за по-добра събираемост на данъците.

Венко Сабрутев от ПП подчерта, че вдигането на осигуровките не е премахнато, а само отложено. "Голямото бъркане в джобовете на българските граждани ще се случи. Протестът постигна това да се отложи с 1 година", заяви депутатът.

Сабрутев е на мнение, че в проектобюджета на ДОО има липса на връзка между принос и права. По думите му в този проектобюджет липсват децата на България - замразява се еднократна помощ за ученици, при бременност, при раждане на дете, за деца с трайни увреждания, при отглеждане на близнаци, както и еднократната помощ за осиновяване.

"По същия начин се замразяват месечните помощи при съответните случай. Абсурдно е да приемаме бюджет, в който децата не фигурират", каза Сабрутев.

Георги Хрисимиров заяви, че "Възраждане" няма да подкрепи проектобюджетите, защото правителството тръгва по пътя: "Да се снишим малко, за да отмине бурята".

"Максималният осигурителен доход скача на 5200 лв. от 3750 лв - ръст от 1450 лв. Това можеше да се случи, ако хората получаваха нещо насреща", коментира депутатът от "Възраждане".

Мария Илиева от "Величие" също заяви, че предложеният бюджет "отлага проблема за следващата година". По думите ѝ към края на август тази година е имало регистрирани 17,7 млрд лв. несъбрани от данъци и осигуровки и посочи, че действително има проблем със събираемостта на данъците.

Председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ Делян Добрев защити проектобюджетите като каза, че те се гласува само за следващата година, а не за 2027 и 2028 г. "Ще видим в средносрочната прогноза какво ще бъде заложено като увеличение на осигуровките. Отлагането не означава, че сме предвидили нещо за 2027 г.", каза той.

Социалният министър Борислав Гуцанов защити бюджета с думите, че с този бюджет се търси "баланс" в данъчно-осигурителната система, както и че в него все така са заложени мерки за "изсветляване на сивата икономика" (б.а. въпреки отпадането на вдигането на данък дивидент, за което именно от БСП настояваха, че ще изсветли сивия сектор).

