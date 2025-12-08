JobTiger отчита осезаем спад на обяви за работа през ноември

Обявите за работа в България през ноември месец са с осезаемо намален брой. Търсенето на служители е с -13 % спрямо предишния месец октомври, според анализа на HR компанията и кариерния сайт JobTiger. Предложенията са с около 5300 по-малко.

На годишна база се забелязва също съществена промяна - за изминалия месец стойностите са минус 8% спрямо същия месец през 2024 г.

Ефектът на спад, който се наблюдава в броя на обявите през м. ноември, може да се проследи във всеки един от секторите. С най-малко обяви спрямо октомври е сектор „Производство“ (2180 предложения по-малко, 32% спад). Намален брой се отчита и в „Счетоводство, одит, финанси“ (1200 предложения по-малко, 39% спад), „Търговия и продажби“ (920 предложения по-малко, 10% спад) и „Административни и обслужващи дейности“ (785 предложения по-малко, 15% спад), отчитат от JobTiger.

Единствено не се наблюдава промяна при търсенето на кадри в сектор „Информационни технологии“. Там все още се задържа около 1% сравнено с предходния месец.

Динамика на годишна база

Следващата графика нагледно представя, как се променят стойностите спрямо същия период на предходната година.