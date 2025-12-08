КЗП проверява защо поскъпнаха толкова техническите прегледи

OFFNews 08 декември 2025 в 15:12 1343 0
Автомобил на технически преглед

Снимка БГНЕС
Само за последните две години цените в някои пунктове нараснаха двукратно, на места и повече.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите.

Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев разпореди стартирането на национални проверки, насочени към обосноваността на увеличението на цените на годишните технически прегледи на леки автомобили, съобщава пресцентърът на комисията.

Решението е взето на днешното заседание и предвижда обхващането на пунктове за технически прегледи на територията на цялата страна.

Инспекторите ще изискват от операторите на пунктове подробна информация относно динамиката на цените, причините за евентуалното им повишаване и доказателства, че промяната се основава на обективни икономически фактори.

Исканите данни, документи, доказателства и информация дават възможност на търговците да докажат обосноваността на увеличението. П

При установяване на нарушения ще бъдат налагани санкции в размер от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.

