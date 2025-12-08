Да поговорим за пари: Новият бюджет 2026

Първият "евров" бюджет на България. Гост в студиото на OFFNews е икономистът Румен Гълъбинов

08 декември 2025
Бюджетът на 2026 г. е един бюджет, който е в инерцията и е от бюджетите, които се правят след пандемията от Ковид. Това каза икономистът Румен Гълъбинов във финансовия подкаст на OFFNews „ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРИ“ с водещ Антоний Тонев.

Пенсионната система на България е „в тежък дефицит“, който достига около 50%, предупреди Гълъбинов. По думите му държавата е принудена да дотира системата, тъй като тя „не е способна сама да се издържа от пенсионно-осигурителни вноски“.

Гълъбинов предупреди още, че проблемът няма да се ограничи само до пенсиите. Според него в близко бъдеще ще се наложи актуализация и на здравната осигуровка, тъй като и здравната система се намира в сходно затруднено финансово положение.

„В един момент – и той няма да е много далече – ще трябва да се актуализира и здравната вноска. От 8% да я вдигнем на 9 или 10%, защото и здравната система не може сама да се издържа,“ заяви още той.

