Любомир Каримански: Това си е старият бюджет с няколко промени

Публикуваният от Министерството на финансите бюджет за догодина е старият, само че с няколко промени. Това коментира членът на управата на БНБ Любомир Каримански пред бТВ.

"Аз не виждам никакъв смисъл защо трябваше да се правят тези пиар акции за изтегляне на бюджета, като тази промяна можеше да бъде осъществена между първо и второ гласуване", посочи финансистът.

Той посочи, че не е добра практика за три дни между едно гласуване и друго гласуване да бъде ясно всичко, да бъдат осъществени отделните работни групи, или поне тази комисията по бюджет и финанси.

"Този бюджет не решава абсолютно нищо като проблеми в държава, които са все по-осезаеми за хората. Той не решава проблема с това, че сме едни от първите страни с най-високо нарастване на темпа на дълговете. И не решава проблема с това да има такива инфраструктурни инвестиции, че да могат да привлекат инвеститори, които в България, идвайки, да носят повече добавена стойност, да направят страната ни по-конкурентоспособна и съответно да имат възможност всичко, което се произвежда, да се изнася навън", изтъкна Каримански.

Според него проблемът е, че управляващите се опитват да решат нещо, но краткосрочно. Финансистът допълни, че дефицитът през 2027 г. може би ще е един от най-високите и едва ли ще е 2,8%. Той ще е над 3%, "ако така се действа и не се решават проблемите дългосрочно".

"Трябва да бъде направено така, че всяко едно възнаграждение в публичния сектор да участва в държавния бюджет и не трябва да има такъв автоматизъм само за определени сектори по този начин. Не бива да са в специализирани закони, какъвто е законът за МВР, за Министерство на отбраната, не бива там да се залага как ще бъде формулата за възнагражденията. Това е добре да става чрез бюджета всяка година според това какъв програмен бюджет залага определени цели. Ако тези цели са изпълнени като ефективност, тогава може да се вдигнат заплатите", бе категоричен Каримански.

По думите му е тъжно да се види, че се залага за сигурността повече, отколкото за образованието.