''Еконт'' ще запази наложения платеж и след отпадане на пощенските услуги

Куриерската фирма "Еконт" увери клиентите си, че ще запази възможността за наложен платеж и след прекратяването на пощенските услуги.

Това съобщи собственикът на компанията Николай Събев в пост във фейсбук след въпроси от клиенти.

Преди дни "Еконт" обяви, че се отказва от пощенските услуги, вкл. пощенски парични преводи, и продължава само с куриерските.

Ние не само ще запазим този инструмент, но ще продължим да го развиваме, написа Събев по повод възможността за наложен платеж.