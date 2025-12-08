''Еконт'' ще запази наложения платеж и след отпадане на пощенските услуги

OFFNews 08 декември 2025 в 13:29 4507 0
Куриерски пратки

Снимка Pixabay
Куриерски пратки

Куриерската фирма "Еконт" увери клиентите си, че ще запази възможността за наложен платеж и след прекратяването на пощенските услуги.

Това съобщи собственикът на компанията Николай Събев в пост във фейсбук след въпроси от клиенти.

Преди дни "Еконт" обяви, че се отказва от пощенските услуги, вкл. пощенски парични преводи, и продължава само с куриерските.

Ние не само ще запазим този инструмент, но ще продължим да го развиваме, написа Събев по повод възможността за наложен платеж.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     