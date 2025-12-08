''Еконт'' ще запази наложения платеж и след отпадане на пощенските услуги

Куриерската фирма "Еконт" увери клиентите си, че ще запази възможността за наложен платеж и след прекратяването на пощенските услуги.
Това съобщи собственикът на компанията Николай Събев в пост във фейсбук след въпроси от клиенти.
Преди дни "Еконт" обяви, че се отказва от пощенските услуги, вкл. пощенски парични преводи, и продължава само с куриерските.
Ние не само ще запазим този инструмент, но ще продължим да го развиваме, написа Събев по повод възможността за наложен платеж.
