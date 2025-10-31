Револют спира да работи с левове от 17 декември

Популярната у нас платформа за разплащане "Револют" (Revolut), обяви, че ще спре да предоставя услуги в лева от 17 декември 2025 г.

Вашата сметка в лева ще бъде закрита и всеки останал баланс в лева, който държите, ще бъде конвертиран в евро на тази дата. Ако все още нямате джоб в евро, такъв ще бъде създаден автоматично. Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г. Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания, гласи съобщение, изпратено до клиентите на компанията.

Оттам уточняват, че левовият баланс ще бъде конвертиран по фиксирания обменен курс 1 EUR = 1,95583 BGN.

Как промяната може да засегне потребителите

Всички редовни такси, плащани за абонаменти и услуги за трансакции, ще се начисляват в евро от 17 декември 2025 г. Няма промени в условията за начина, по който се изчисляват таксите, така че няма има допълнителни такси в резултат на тази промяна на валутата.



Тази конверсия ще се извърши автоматично. Тя е безплатна и няма да промени уникалните данни на клиента за сметката.

Конвертирането ще бъде направено с пълния курс на конвертиране (включително всички десетични знаци). Конвертираният баланс в евро ще бъде закръглен до 2 десетични знака.

Всички левове, останали в личен джоб или джобове на 17 декември 2025 г., ще бъдат автоматично прехвърлени в основната сметка в лева и ще бъдат конвертирани в евро.

Груповите джобове ще бъдат закрити и всеки останал баланс в лева ще бъде прехвърлен в основната сметка на администратора на лев (лицето, което е създало груповия джоб).

От компанията препоръчват всички средства да се разпределят преди датата на закриване на джоба на 17 декември 2025 г. От тази дата само администраторът на джоба ще има достъп до този баланс.

Всички сторнирания, обработени от 17 декември 2025 г., ще бъдат обработени в евро (дори ако първоначалната трансакция е извършена в лева).

От "Револют" препоръчват клиентите да се запознаят с актуализираните правила и условия, където са отразени всички промени. Ако няма други изисквания, компанията ще приеме, че промените се приемат.

В случай че клиентът не е съгласен с тези актуализации, може да закрие акаунта си по всяко време безплатно. "Но ще ни бъде тъжно, че си тръгвате", уточняват от платформата.