БНБ актуализира лиценза на БОРИКА заради въвеждането на еврото

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) одобри промени в лиценза на „Борика“ АД като оператор на платежната система за картови плащания (БОРИКА), съобщиха от централната банка.
Корекциите са продиктувани от предстоящото въвеждане на еврото като официално платежно средство в България от 1 януари 2026 г., както и от необходимите промени в работата на системата БОРИКА. От тази дата системата ще започне да обработва картови плащания в евро и ще бъде интегрирана като спомагателна система в трансевропейската система за сетълмент в реално време TARGET, уточняват от БНБ.
Както OFFNews съобщои, в края на ноември Българската народна банка даде съгласие „Борика“ АД да прекрати дейността си като оператор на платежната система за клиентски преводи в левове БИСЕРА6. Решението влиза в сила от 1 януари 2026 г. и е част от подготовката за преминаването към еврото като официално платежно средство в страната.
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.
