БНБ актуализира лиценза на БОРИКА заради въвеждането на еврото

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) одобри промени в лиценза на „Борика“ АД като оператор на платежната система за картови плащания (БОРИКА), съобщиха от централната банка.

Корекциите са продиктувани от предстоящото въвеждане на еврото като официално платежно средство в България от 1 януари 2026 г., както и от необходимите промени в работата на системата БОРИКА. От тази дата системата ще започне да обработва картови плащания в евро и ще бъде интегрирана като спомагателна система в трансевропейската система за сетълмент в реално време TARGET, уточняват от БНБ.

Както OFFNews съобщои, в края на ноември Българската народна банка даде съгласие „Борика“ АД да прекрати дейността си като оператор на платежната система за клиентски преводи в левове БИСЕРА6. Решението влиза в сила от 1 януари 2026 г. и е част от подготовката за преминаването към еврото като официално платежно средство в страната.