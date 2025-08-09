Раци и Козирози да не се претоварват, Скорпиони и Стрелци да се изясняват с такт

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Време уж за отдих, но при вас нещата се завъртат доста динамично, поне през уикенда избягвайте да се товарите с много задачи. Иначе понеделник ще бъде твърде уморителен за Овните, има си риск от пропуски... Във вторник някои се опитват да търсят вината за такъв развой у другите, а е по-уместно да следят за новите шансове, в сряда да се съсредоточат в неотложните си дела. До Голяма Богородица имате за доуреждане финанси, пък и административни въпроси. Е, преглътнете критики към околните, а към близките покажете уважение и обич.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Водят ви амбиции за кариера и печалби, но през уикенда бъдете по-тактични с околните, а в следващите дни мислете не за постовете, а за приноса, който ще следва да имате в работата и в живота на близки. В понеделник Телците ще се радват на добри резултати, във вторник по-внимателно нека да пристъпват към новите съюзи, в сряда да си наложат режим и да изпълняват задълженията си по-търпеливо, трудности ще възникват най-неочаквано. За Голяма Богородица бъдете по-щедри към обичани, а свободните сърца може да срещнат любовта...

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Дано динамиката на периода не ви изкуши да се върнете към стари планове от уикенда. От понеделник до петък Близнаците ще се мъчат да изпипат всеки детайл в делата си, някои са планирали пътуване, други ще критикуват бавните реакции на колеги, познати. Във вторник се натъквате на сериозни трудности, бъдете по-отзивчиви към проблемите на околните, помагайте им. Май ще ви се струва, че така губите, а всъщност избирате с кого да сътрудничите занапред, как да организирате доходна дейност. В любовта не допускайте ничия намеса.

РАК (21.06 – 21.07)

Този уикенд ви струпва дела и преди да ги подхванете, изяснете точно какво и с кого да свършите. В понеделник Раците да бъдат подчертано внимателни с околните, дават добри идеи, но имат нужда и от подкрепа. Във вторник ви се ще да реализирате лични планове, още е рано за тях, от сряда се съобразявайте повече с изискванията на шефове, партньори, познати, съюзите ще укрепват. Мнозина се утвърждават в екипи, упорството и трудолюбието им са оценени, тактът – и по-високо. Ако имате проблеми с обичаните, вземете инициативата.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Дори да сте изпълнили желанията си, периодът ще ви се види напрегнат, носи изненади още от уикенда. В понеделник Лъвовете ще се тревожат за финанси и партньорства, от вторник до четвъртък не им се ще да остават на по-заден план между познати и близки. Е, не прибързвайте, сряда не подхожда за изясняване на деликатните теми. Планирайте по-задълбочено някои семейни събития или промени, а в петък не напирайте с амбициозни делови проекти, едва ли ще има условия за тях. Пък и сигурно ви е нужен отдих, възползвайте се от тази пауза.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Плановете ви за периода зависят от влиятелни хора, през уикенда се допитайте за мнението им относно очертаващи се трудности. В понеделник Девите да се държат настрана от големи екипи, а и да контролират амбициите, във вторник-сряда също не е време за мащабни удари и кариера. Настоящите ви старания в работата ще бъдат възнаградени, другите си дават сметка колко грижовни сте да върви обща дейност, да отстранявате обективни и субективни пречки в нея. Доходът ви се подобрява или по друг начин получавате признание за усилията.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Този уикенд ви настройва за спор, имате основание, ала подходете мъдро и се съсредоточете в работата. Понеделник открива шансове пред Везните, за някои са се готвили дълго и сякаш незабележимо за околни. От вторник до четвъртък подбирайте най-внимателно хора за сътрудничество, вероятно е да зависите от шефове, да помагате на неопитни и неуверени. Колкото и да давате за общия успех, няма да останете без награда за жестовете си. Може да е доход или пост, но се грижете и за тонуса си. До Голяма Богородица награда носи и любовта...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Чакат ви доста дела за разчистване, през уикенда май си мислите дали да не привлечете и още помощници. Ако им е възложена организаторска работа, в понеделник Скорпионите ще покажат завидни качества и енергия, обаче във вторник ще предпочетат самостоятелни изяви. Бъдете предпазливи – и заради пречките, и заради натоварването, в сряда то е голямо. В четвъртък си дайте пауза, не е момент за амбициозните ви планове, а идват нови задачи. Сигурно ще изберете проект, който съответства на нагласата ви, не само на нуждите.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Виждате куп поводи за разпри с околните през уикенда, а е добре да овладеете своята припряност и критичност. В понеделник Стрелците вече ще трябва и да подчинят високите си амбиции на сътрудничество и упоритост, пътища и нова информация във вторник ще им подскажат подходящи хора за общата дейност. В сряда не се изтъквайте твърде на преден план между колеги, познати и даже сред близки, чак в четвъртък балансирате важните връзки. В петък може би ще признаете за себе си: търпението е било благодатно, напрежението - овладяно.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

До вторник сътрудничеството с околни ви е важно. В понеделник Козирозите нека да се съсредоточат в задачи, а не в приказките за тях, до сряда нещата ще се напасват, в редица случаи и с участие на роднини, приятели. В четвъртък ще останете доволни от резултатите, а в петък не бъдете твърде придирчиви към своя и чуждия принос, макар че обичате всичко да бъде грижливо изпипвано. Някои ще се чувстват подмладени от амбициозните проекти за изява, но има и други, току си придават си вид на трудолюбци и новатори. Дано не сте от тях.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Делата ви вървят ускорено през периода, ала не бягайте от обичайния си кръг през уикенда. Водолеите имат и нови идеи за изява в понеделник, във вторник може да потърсят услуги и покровители. Ще намерите, колеги и познати знаят колко съвестно дълбаете по всяко нещо, с което се хванете, и сряда ще покаже вашите упорство и задълбоченост. В четвъртък уреждайте внимателно правни въпроси и финанси, за да си спестите разпри по-сетне. На Голяма Богородица с такт и търпение се изяснявайте с най-обичаните, има на какво да се порадвате.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Нещата вървят ОК, не си измисляйте тревоги, че може да възникнат спънки... През уикенда Рибите са склонни към колебания, но още в понеделник ще се уверят, че като действат по план и съвестно, всичко ще им се подрежда. Във вторник помагайте повече на околните, с които си имате общи задачи, в сряда ще видите даже възможности за някои плодотворни съюзи в обкръжението си. В четвъртък обаче е рано да разкривате идеи, трябва малко да ги приземите, та ги обсъдете и изяснете. И в любовта ще е важно да знаете точно какво искате...