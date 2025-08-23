Лъвове и Стрелци – купонджии, Везни и Водолеи мислят за по-трайни съюзи

ОВЕН (21.03 – 19.04)

През уикенда показвайте подчертано търпение към недостатъците на колеги, партньори и даже близки. В понеделник Овните едва ли ще действат на високи обороти, но направеното е сигурна пътека към промени във вторник, а в сряда е по-разумно да работят и самостоятелно. Едно, че трябва да посмирите своите делови амбиции за следващите дни, второ – вероятно и вие имате пропуски, не бива да пилеете време за оправяне, за заздравяване на отношения с хора, които наистина са ви важни. На Секновение проявявайте предпазливост във всичко.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Късметът е с вас до Секновение, дори да не ви се вярва съвсем. През уикенда Телците не споделят проблеми, но ще правят доста, за да помагат на околните. В понеделник подбирайте по-грижливо сътрудници, иначе има да ги корите за разни пропуски, а във вторник-сряда задачите ви наистина са тежки и изискват голяма упоритост. С лични харчове сте твърде внимателни и едва ли ще имате финансови ядове до четвъртък, а и се задават и още шансове за постъпления и придобивки вследствие на трудолюбието. За необвързаните – чудесни емоции.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Динамичен период, до понеделник трябва да си доизясните важните въпроси и да планирате точно усилията си, за да се радвате на свършено и спечелено. Във вторник Близнаците да не напират за кариера, все още няма условия за изявата им, но може да усложнят отношения с околни. Съобразявайте се с желанията и на близки, и на шефове, от четвъртък нещата ви ще тръгват в желаната посока, а връзки ще се заздравяват. На Секновение искате да реализирате амбициозни планове, но подбирайте сътрудниците си, не всеки може да ви свърши работа.

РАК (21.06 – 21.07)

Периодът не е най-спокоен – през уикенда очаквате съдействие от близки, а те не са на тази вълна. До Секновение Раците да обмислят проблемите си и какви стъпки са нужни за справяне с тях. Понеделник и вторник ще носят интересни оферти за изявата и печалби, преценете ги задълбочено и не поемайте излишен риск. В сряда отделете повече време на домашните грижи, някои ядове май са плод на ваша припряност и голямо самочувствие. Ще овладеете ситуациите, но проявете реализъм и далновидност, не винаги организирате точно усилията си.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Доста проблеми ви чакат и през уикенда едва ли ще споделяте намерения даже с близки, но нещата ще се подредят. От понеделник Лъвовете ще упорстват по задачите си, наясно са, че успехът им зависи от труда, не само от късмета. Във вторник овладейте критичността към другите, а и своето нетърпение за бързи и големи промени. Има риск от загуби, ощетяване, претоварване, до Секновение вероятно околните ще го подскажат. Отнася се и до купонджийски настроения – поводи ще има, ама и мярка трябва да има, тя укрепва авторитета на лидера...

ДЕВА (23.08 – 22.09)

През уикенда не припирайте за изясняване на деликатни теми с рода, колеги, шефове. Периодът е динамичен за Девите, от понеделник се задават шансове за изява, вторник и сряда ще напомнят за недовършените задачи, за нужда от самоконтрол над амбиции и емоции. До четвъртък ще се справите с тези дела, колкото и много да се окажат, ала не дразнете кръга си с шефско поведение, с прибързване. Не за всички планове имате условия, а Секновение ви носи още проблеми. Грижете се за своето спокойствие, за атмосферата в екипа, вкъщи.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Този уикенд нещата ви се забавят, помощта от близки и познати се отлага още малко. Везните и в понеделник ще разчитат на добри партньори, но съюзите не се градят толкова лесно и от половин дума. Във вторник се дръжте на по-заден план, пак ще можете да изясните важни въпроси, а в сряда с някои пречки ще се справяте сами. Обаче в четвъртък ще се чувствате огорчени от неразбиране и преуморени, погрижете се за тонуса, за близките. Секновение предлага нови шансове и старите проблеми ще се забравят, изчакайте развоя най-дискретно...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Делови и лични въпроси чакат да бъдат уредени, през уикенда ги анализирайте внимателно и се запасете с такт. От понеделник се очертават промени за много Скорпиони, от вторник до четвъртък да не споделят грижи и вълнения даже с по-близки, а да реагират овреме и решително на интриги в екипа, на грешки на околни. В сряда ще се трупат задачи, а не можете да действате по-бързо, дано с бдителност избегнете загуби, вреди. На Секновение си слагате строга рамка и в действия, и в думи, май ще правите отстъпки в интерес на общите резултати.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Седемдневието не се очертава да е най-леко, ала през уикенда не позволявайте несполуки да ви изкарат от релси. В понеделник Стрелците да преценят за кои идеи имат условия, на кои не им е време, ще се замислят за отдих, тонизиране. За вторник-сряда не сте наясно с ред ситуации, пък има недовършени дела. Не спорете с влиятелни хора, и рода да сте... Четвъртък носи шансове, пречки да не ви притесняват, можете да се справите. В петък отстъпки и такт гарантират задоволство от свършеното, но не се впускайте в купони, нали е Секновение.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Стремите се към делови и лични промени, вероятно ги готвите през уикенда. В понеделник Козирозите да задействат плана с такт и без да дразнят с амбиции колеги и шефове. Във вторник мнозина ще бъдат доволни от свършеното, па и спечеленото, в сряда да насочат внимание към дома и родата, тези въпроси ще изискват повече такт и смиреност. В четвъртък не прибързвайте с новите си начинания, в петък ще има условия и за тях. В редица случаи може да се окаже необходимо да обедините усилията на околните, да поискате помощ от близки.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Спокоен уикенд ви е нужен, осигурете си го, помислете как да подкрепите и обичаните хора. В понеделник Водолеите ще се съсредоточат в нови служебни шансове, във вторник ще предпочитат да работят самостоятелно. Е, срядата ще открои вашия влог в деловата област, а в четвъртък-петък най-тактично ще се присъедините към проекти на колеги, познати, даже роднини. До Секновение дамите умело ще съдействат за напредъка в общи начинания, а като става дума за близки – приносът им е безценен, но няма да притеснява или пък да потиска.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Този уикенд ще ви притесняват въпроси за финанси и партньорства. Рибите да не бързат с решения в понеделник, зависят от по-влиятелни хора, във вторник ситуацията ще ги накара да се включат в чужди проекти. Сряда ще ви натрупа задачи, но и вие сте изоставили някои неща наполовина, хич не ги протакайте до Секновение. В четвъртък сте по-критични към другите, ама имате трески за дялане, не подценявайте пропуските си и особено като разчитате на шефското покровителство. То е вероятно, но го заслужете... И се погрижете за тонуса си.