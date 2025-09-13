Везни и Раци с домашни задачи, Лъвове и Скорпиони да не се претоварват

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Седемдневието е много динамично, пътят влече някои още от уикенда, така че да позаострят вниманието си. В понеделник се очертават доста задачи, Овните да се владеят, за да реагират своевременно на всяко предизвикателство. Във вторник намалете хъса и още, ще ви трябва помощ, а в деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София се очертават разни обяснения. До петък следва да си наложите спокойно темпо, дано проявявате подчертана гъвкавост в деликатни моменти. Емоциите не са добър съветник, вие ги правете стимул за творчество.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Период празничен, настроението ви по Кръстовден е завидно. Все пак Телците да не се увличат по купоните и флиртовете, още в понеделник ще си навлекат критики. Не търсете вина у друг и не си го изкарвайте на близки, във вторник ще се чувствате изтощени, погрижете се за тонуса си. В сряда си действайте по задачи, в следващите дни не оценяват усилията ви високо, но ще дойде време и за похвалите. В петък не бързайте с решения или практически стъпки, може да объркате сами нещата си или да не попаднете на най-подходящи сътрудници.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Празнично време и от уикенда ще намалите темпото и хъса за изява и приходи, грижи за тонуса са резултатни. И в понеделник Близнаците няма да се изтъкват на преден план, имат неща за изясняване. Във вторник май разчитате на помощ от близки, ала те не бързат, в сряда пък се стараете да не оставяте недовършена работа, колкото и да ви е напрегнато. В четвъртък се включвате в проектите на колеги и познати, действате предпазливо и ще останете доволни от напредъка даже в началото шансовете ви да не са много. Отделете внимание на обичани...

РАК (21.06 – 21.07)

През уикенда тръгва празнична серия, почетете именяците, но да е с мярка. От понеделник до четвъртък Раците ще предпочитат самостоятелни делови изяви, да предвидят вероятни пречки, във вторник трудностите ще се множат. В сряда изпипвате всяка дреболия, но все пак не са изключени пропуски, ощетяване и няма да ви е драго. В петък някои ще мислят за път и запознанства, да бъдат бдителни, не всеки кандидат за сътрудничество или връзка им подхожда. А като добавим и разни звани и незвани съветници, които ви сипят препоръки...

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Празниците са си празници, но вие помислете за тонизиране, иначе периодът ще ви се види тежък още от уикенда. В понеделник Лъвовете нека да избягват разпри с близките, а и да не прекаляват с трапези, не са там деловите шансове. От вторник се захващате най-сериозно с работа, но засилете предпазливостта, иначе в сряда ще пропуснете по-добри възможности, а вината ще хвърлите на околните, екипа. От четвъртък вземате процеса под контрол, нещата тръгват, сметките са ОК. Положете грижи за балансиране и на домашните отношения.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Празничните поводи от уикенда ви увличат в кръгове, които невинаги и много ви подхождат. От понеделник Девите да се съсредоточат в задачите си, но да насочат по-точно общуването с околни, вторник носи делови трудности. Няма да ви уплашат, но ще ви накарат да прецените за какво вече не бива да пилеете енергия и емоции, как да направите усилията си по-ефективни. Четвъртък ви връща силите и упорството, петък ви предлага и нови шансове за изява. Ще ги използвате, а някои от знака ще открият и истинската си половинка в любовта.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

По Кръстовден изпипвате и дреболиите, с които се заемате, и просто излъчвате любов и грижа към околните. Вероятно ще го оценят. В понеделник Везните имат задачи, които е добре да съгласуват с шефове, нещата ще тръгнат и така във вторник ще си спестят куп разправии с колеги, клиенти, познати. В сряда ще обмислите и планирате начинания и макар че не се лишавате от прекарване с весела компания, резултатите от усилията ви ще са добри. В петък не давайте воля на големи амбиции, посветете се на най-обичаните, гледате в една посока.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Празничното 7-дневие ви подтиква да внимавате с финанси и компании, обаче емоциите не са най-добър съветник по темата. Скорпионите да бъдат тактични и откровени, така ще отсяват кой колко държи на връзката с тях. В понеделник не подценявайте неяснотите в бизнес отношенията, във вторник упорствайте в работата си, но потърсете и подкрепа от шефовете, в сряда някои си залитат по амбициозни изяви. В четвъртък пък ще се убедите, че самостоятелните усилия обещават по-висок резултат. В петък – предпазливо на път и сред нови хора...

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

До понеделник ще се налага често да тръгвате нанякъде, да сменяте и своето обкръжение. Като добавим и празничните поводи, Стрелците да контролират емоционалните реакции, за да не се подведат в общуване, да си навредят. След вторник ви притесняват и финансови теми, и спорове в екипи, изяснявайте се с такт и без да страдат поетите задачи. Не са малко, а вашите амбиции растат и растат... В четвъртък идеите ви са добри, но за тяхното изпълнение не чакайте бърза похвала, а упорствайте. Някои мислят за ремонти и пр., няма да е лесно.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Празнични поводи ще ви накарат да отделяте повече време за общуване, но от уикенда с него идват и ненадейни делови шансове. В понеделник Козирозите се товарят с много задачи, вероятно ще си определят по-строг режим. Само не подценявайте и грижите за тонизиране. Във вторник търсите съмишленици, но може да намерите опоненти. В сряда заложете на такт и търпение, в четвъртък-петък ви чакат доста и трудни задължения, ала ще покажете какво можете. Ще намерите ключ към проблем и както близки, така и далечни ще оценят това...

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

По Кръстовден ви се ще да ускорите темпо, това не е най-уместно, както и да се изтъквате пред близки и познати. Водолеите имат куп добри идеи за изява и печалби, да внимават този понеделник-вторник да не ги нападнат ласкатели, интриганти, използвачи. В сряда припрените стъпки в служебен и личен план може да подведат, а и е разумно да отделяте грижи за тонизиране. В четвъртък навярно ще подхванете неща, които изглеждат „странични”, така ще извлечете полза даже от хобито си. Трудите се упорито и не ви е нужен пост за престиж.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Поводи да празнувате бол, но делата трябва да бъдат уреждани по-стриктно и навреме още от уикенда. В понеделник Рибите ще се съсредоточат на темата за сътрудничество, вероятно ще открият подходящ човек за общи изяви, вторник може да ги отведе на път, сред непознати. Ако в сряда стари задачи напомнят пак за себе си, старателно ги приключете, в четвъртък може да се наложи да действате в по-строг режим. Но в петък ще се убедите, че не със спорове, а с всеотдайност сте укрепили важни връзки. Някои ще си мислят и за семейство.