Скорпиони, Риби и Телци да се щадят, Овни и Водолеи да слушат близки

ОВЕН (21.03 – 19.04)

От Задушница до понеделник трябва да проявите голямо търпение, не сте си изяснили важни неща. Овните може да се чувстват подценени в работата или пренебрегнати от близки, но да не отстъпват пред спънките във вторник. С упоритост и сговорчивост ще успеете да убедите околните в правотата си, но и в четвъртък няма да напирате да разкривате идеи за начинания, та те изискват постоянство и трудолюбие, другите няма бързо да повярват в лидерството ви. Лични проблеми не решавайте на мига, особено ако сте огорчени от партньор.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Задушница, празнични поводи, делнични задължения изискват цялото ви внимание сега. Телците да бъдат бдителни и с финанси, и с тонуса, макар че от понеделник вече ще усетят прилив на сили. Само че от вторник анализирайте по-задълбочено нещата, вероятни са номера от некоректни хора, неуместни съвети от близки. В сряда стабилизирате бюджета, а от четвъртък привличате на своя страна даже личности, които не споделят принципите ви. Личните си грижи дръжте колкото може по-далече от клюкари и специалисти по всичко...

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Периодът не е лош, но само ако си знаете мярката още от уикенда. Едно, че Близнаците замислят трудни изяви, второ, понеделник иска да вложат голяма енергия за изпълнение на плана си и все пак да запазят добрата комуникация с колеги, клиенти и пр. Във вторник се спестете припряност, а в сряда изберете грижливо маршрутите, ако ще пътувате, следващите дни носят разни рискове. Неслучайно се препоръчва човек три пъти, да мери преди да реже. Сега това важи и за лични неща, ще се налага да преглъщате, а и на вас да ви прощават.

РАК (21.06 – 21.07)

Сега сте склонни да прибързвате, имате куп задачи или ви се ще да изненадате приятно влиятелни хора, близки. Все пак внимавайте, в понеделник това може да ви вкара в разправии, във вторник току ще мислите за нови съюзи. Раците да си изяснят нещата в следващите дни, сряда им трупа нови задачи, а значи и шансове за изява и печалби, за напредък в службата. Ако нещо не се получи, в четвъртък-петък не винете другите, а се върнете към стари идеи, но дискретно. В личен план даже и по-старите връзки получават някакъв импулс за разцвет...

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Динамично 7-дневие, влекат ви развлечения, пътища. От уикенда Лъвовете да отделят повече време на обичаните, иначе отношенията им ще се усложняват. В понеделник установете баланс между стари идеи и нови планове за изява и доход. Вторник ви подтиква към повече контакти, обаче те носят риск и от разправии, та в сряда се съсредоточете в свои задачи и се огледайте за бъдещи сътрудници, партньори. Но на съдействие от рода и приятели не се надявайте много, те си имат грижи и забавянето им ще ви ядосва. Е, вие бъдете искрени.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

През уикенда мислите какви пречки биха спънали изявата ви, а от понеделник търсете помощ или услуги от колеги, познати, но без да разкривате мащабния си план. Във вторник Девите да уреждат най-стриктно дела и финанси, а в сряда да разчистят недовършените задачи, за да си отворят поле за действие. Да, трудности ще има, не ги умножавайте с припряност и недоглеждане, някои май набързо се сближават с неподходяща компания. Така ще се разминете с големите си цели, и то при реален шанс да се радвате на признание и любов.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

За Задушница свивате кръга си, празничните поводи да чакат до понеделник. Но и тогава Везните да не се отпускат, вторник и сряда носят още пречки в работата, прибързване по задачи не е уместно, нито илюзии, че всичко ще се урежда от раз. До петък амбициите ви растат, а не сте в позиция да наложите идеите си в екип, по-разумно е да участвате в общите проекти, и то стриктно изпълнявайки задълженията си. Необвързаните да не се изкушават от флирт и обвързаните господа да решават с много такт и търпение личните си проблеми.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

През уикенда се товарите с много делови и домашни задачи, едва ли е разумно да се преуморявате и в понеделник. Скорпионите няма да останат доволни от резултата, във вторник може да ги налегне и лошо настроение. В сряда оценете по-обективно пречките пред новите ви планове, а в четвъртък не проявявайте припряност. Доста от знака ще искат да действат самостоятелно, но петък ще покаже: партньорствата носят по-сериозни успехи. Само че подхождайте и в работа, и за лични неща колкото се може по-тактично, ще се налагат отстъпки.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Този уикенд ви струпва доста задачи, планирайте работата по-внимателно. В понеделник Стрелците задълбават в куп детайли, но по-ефективно ще бъде да следват точен режим и те ще си го направят във вторник. Не се самоизтъквайте твърде пред колеги и познати, в сряда от тях ще получавате помощ, а и идеи за нови изяви и доходи. В четвъртък трябва да доизясните дела и отношения, а и да постегнете своята дисциплина. Така без остри приказки ще мобилизирате околните за качествена дейност. С близките бъдете откровени, но и тактични.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

С куп задачи започва 7-дневието, но усилията ви май не са оценени в кръга ви. Козирозите ще упорстват за преодоляване на пречките в понеделник, много се съобразяват с желания и идеи на близки. От сряда може да ускорите темпото, но да не е прекалено, важно е да ловите нови шансове и да ги оползотворявате. В четвъртък и петък пак ще ви налегне чувство, че омаловажават старанията ви, не е така, дръжте на присъщата ви дисциплина, укрепвайте стари и нови сътрудничества. Ще се уверите: тази стратегия е ефективна и за лични неща.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

На Задушница ви се ще да се отдръпнете от контакти и начинания, мъчите се с работа и близки. Понеделник поставя темата ребром пред доста Водолеи, във вторник и околните ще им искат услуги. Подкрепете ги, в сряда вашите дела потръгват, идва ред на стари идеи, но в четвъртък много внимателно следва да анализирате напрегнати ситуации. Шансове ще ви се открият, имате познати и приятели, които ви закрилят, ако работите на макс и съвестно, а не гоните само доход, пост. И лични неща ще се оправят, ако не се затваряте в проблемите си.

РИБИ (20.02 – 20.03)

За вас периодът не е лек, макар че търсите услуги още от уикенда. Рибите имат куп задачи, от понеделник те се увеличават, нека да планират добре с кое как и кога да се захванат, а не да се поддават на минорните настроения. Във вторник избягвайте спорове с рода и приятели, в сряда не припирайте с новите проекти. Четвъртък внася нужната ви яснота в ситуацията, обаче в някои начинания постиженията няма да ви зарадват тутакси. Мнозина най-търпеливо ще борят пречките, така ще привличат и околни с идеи и принципност, това окуражава.