Телци и Водолеи да не се набиват в очи, Везни и Скорпиони с добри доходи

ОВЕН (21.03 – 19.04)

През уикенда бързате да поемате задачи, а трябва да се пазите от преумора... Едно, защото от изнервяне в понеделник Овните може да започнат остър спор, второ, през следващите дни ще се налага повечето работа да свършат сами, на Петковден се откриват и нови шансове за изява и доходи. В сряда някои може да ви наложат пътища и търсене на информация, в четвъртък не пилейте пари и време, а в петък отстоявайте мнение с гъвкавост, бъдещи проекти няма защо да споделяте с колеги, в компания. С такт, но твърдо воювате и за лични неща.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Периодът е динамичен, от уикенда подхванете домашни задачи, лични неща. В понеделник Телците да следват строг режим и да не бързат с осъществяване на новите идеи, по-нататък ще им дойде ред. На Петковден помагайте на близки и познати, в по-неизгодно положение са. Сряда изисква подчертана пестеливост дори да сте спокойни за постъпленията си. Задачите, които ви чакат, са трудни и трябва да се съсредоточите в тях, до петък ще идват и нови шансове. А ако се оставите на течения, проблемите ще се множат и ще се задълбочат, защо ви са?

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Кроите добри идеи за изява от понеделник, а дали е настъпило времето и да ги изпълните?... През уикенда Близнаците току се чудят по въпроса, опонират на близки, на Петковден са готови да се хванат с работата самостоятелно. Бъдете предпазливи, сполуки и неуспехи ще се редуват, ще ви разколебават и в сряда-четвъртък разправии ще се изострят. Не ви е от полза, не се изтъквайте в екипи и се заредете с търпение, в петък и добронамерени хора ви съветват да чакате, ама дали ще слушате. Внимавайте за тонуса и отложете важните лични стъпки.

РАК (21.06 – 21.07)

Седемдневието носи трудности, а от уикенда вие правите амбициозни планове за изява и печалби. В понеделник Раците ще търсят информация, на път и сред нови хора ще ловят делови шансове. Вторник ви подсказва да не бързате накуп с проекти, едва ли имате сили за всички. В сряда обаче ще намерите съюзници, но като първо подпомогнете техни начинания. В четвъртък и петък нещата ви тръгват в правилната посока, ако сте сговорчиви с околните и не пилеете пари. Много дами ще уредят важни лични неща, включително свързани с брак, деца.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Периодът е уморителен, от уикенда се погрижете за тонуса и настроението си. В понеделник Лъвовете ще бързат да преодолеят бизнес проблеми, нужни са им партньори, а едва ли ще ги намират от раз. Във вторник ще ви искат помощ, но не разкривайте нови планове през колеги, през следващите дни ще готвите почва за тях и ще надмогвате стари разочарования. До петък някои се хвърлят в нереалистични проекти, други пък искат съдействие, но от четвъртък близки току се помайват. Господата едва ли ще оправят личните неща, които ги мъчат.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Този уикенд ви поставя в по-слаба позиция, не е момент за амбициозните ви дела. Но има и други неща за вършене, та в понеделник Девите да търсят още съюзници за рутинните си задачи. До вторник избягвайте упреци и прекалено взиране в детайли, в сряда услуги ще ви отведат при по-перспективните бизнес сътрудници. Успехът няма да бърза, колкото и да ви се ще да кацне на рамото ви, трябва да го заработите упорито, стъпка по стъпка. Ще го сторите до петък, а имате и добър служебен шанс. За господата най-важна е подкрепа от любима.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Труден период, от уикенда търсите обиколен път за преодоляване на спънките, постигнатото ще радва. Везните да не бързат в понеделник и да не корят други за забавен резултат. На Петковден не споделяйте огорчение от неоценените си усилия, сигурни сте: стореното ще се види, ще ви донесе и пари, и признание... Някои от знака обаче ще се отдръпнат от големите екипи и компании, уморени са, а от сряда до петък възникват и домашни грижи. Поставяте си реални цели и ги следвате, когато околните имат нужда от подкрепа – ще я давате с радост.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

През уикенда се вглеждате във всеки детайл от плана си, имате бизнес и лични неща за уреждане. В понеделник Скорпионите ще търсят услуги, ала да бъдат нащрек за клюки в кръга си. Във вторник-сряда ще упорствате в службата и ще спечелите доверието на шефове и влиятелни колеги, идват ви постъпления. Но се гответе за сериозни пречки в четвъртък, заредете се с упорство и търпение, пък ако се стремите да работите в тандем, ще стане чак към петък. Там е важно взаимно да се допълвате, не само да не се претоварвате. Хармония в любовта...

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Този уикенд много ви помага общуването, отзовавате се в точното време на точното място и подхващате перспективни дела. В понеделник Стрелците да не напират за желани промени, нещата искат търпение, а във вторник – и по-голямо старание в работата. В сряда не винете другите за несвършеното, а вие планирайте по-точно усилията си, както и тези на екипа си. В четвъртък май се тревожите за пари и отношения, ще стабилизирате ситуацията до петък, обаче мислете и за отдих. И то с най-близкия си приятелски кръг, там ви подкрепят.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Периодът е динамичен, през уикенда не се впускайте в купони и развлечения, обмислете работата. В понеделник Козирозите ще търсят подкрепа за дела, но във вторник ще се „свият” в екипа си, за да не ги месят в чужд спор. Сряда ще напомни за домашни задължения, мащабните изяви ще почакат. Някои следва да се погрижат за тонуса, други да отложат за нататък лични неразбирателства. В четвъртък се товарите с още куп задачи, изпипвате всеки детайл, а в петък категорично избирате самостоятелни изяви, не ви липсва увереност в силите...

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

През уикенда може да има поводи за събиране с близки и познати, но всичко да е с мяра, през следващите дни ви чака работа. В понеделник Водолеите да заложат на сговорчивост по задачите, рано е да споделят по-мащабни проекти. Петковден ви носи нови професионални шансове, вероятни са даже срещи с влиятелни покровители. В сряда някои тръгват на път, други току се ровят из информация, ще е от полза в четвъртък да изградят добри бизнес тандеми и да прокарат идеи с такт. Петък посветете на любовта, хармонията там е завидна.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Този уикенд имате неща за вършене и няма да ги отлагате, макар че ви се ще и да отдъхнете. Е, в понеделник Рибите да чакат нови делови шансове, вероятни са самостоятелни ангажименти, а във вторник без бързане ще вложат енергия и професионални умения в екипа си. В сряда близки може да ви искат помощ, не действайте припряно, в четвъртък им подскажете и как по-точно да планират стъпките си. Вие упорствате по своите проекти до петък, но е ясно, че трябва да направите и резервни варианти, срещи с влиятелни хора ще им дадат старт.