Телци и Стрелци действат самостоятелно, Везни и Близнаци винят друг за пропуски

ОВЕН (21.03 – 19.04)

По Димитровден проблемите ви са доста и различни, търсете решенията. Ще има, от понеделник-вторник Овните да следват направени планове, започнат ли да лъкатушат и да прибързват, едва ли ще постигнат цели. Сряда подтиква към общуване, и празнични поводи има, и за изяви ще ви трябват помощници. Само че избягвайте остри критики, в четвъртък не сте доизяснили нещата, а в петък укорите са към близки. Търпение и бдителност ще ви подскажат как да се справите и с финанси, и да укрепите отношения. Но са нужни време и такт...

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Празнични поводи бол, но по Димитровден не се хвалете с амбициозните си делови проекти и влиятелни покровители, по-важно ви е да уговорите изяви, оперативно съдействие поне до сряда. Иначе във вторник Телците ще имат шансове за кариера и доходи, но за пропуснатите ще винят друг. Четвъртък и петък са по-напрегнати, възникват неочаквани пречки, помислете как да се справите, как да привлечете помощници. Вдъхвате кураж на колеги и познати даже за стари идеи. Е, трябва да се съобразявате повече с желания на обичани.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Периодът ви настройва за купони, а и поводи има, но от събота до четвъртък не подценявайте деловите проблеми. В понеделник Близнаците ще са пълни с енергия, май ще се изкушат и от лидерство в екип, във вторник многото задачи ще предизвикват остри спорове, в сряда възникващи пречки ще успокоят тона в общуването им. Не винете друг за ядовете си, а търсете помощ и сътрудници, лека полека ще надмогнете спънките. В петък приносът ви не ще бъде оценен, но и това ще стане. Не се заплитайте в интриги, нужна ви е душевна хармония.

РАК (21.06 – 21.07)

Последното седемдневие на октомври носи бол задачи, но през уикенда не сте удовлетворени от оценка за усилията. Споко, в понеделник Раците ще свършат още куп неща и няма как да останат в сянката на колеги. Във вторник отделете време на дома и близки, а в сряда актуализирайте и някои по-стари планове за изява. В четвъртък не е нужно да бързате, през всичките тези дни се откриват шансове за постъпване на ново място, пътуване, поемане на още отговорности, така че кариерата ще си върви. Помагайте и на околни, но всичко да е с мярка.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Периодът изобилства от поводи за празнуване, обаче вие трябва да си знаете мярата за хапване и пийване от събота до петък. Лъвовете да не споделят и свои идеи за работа, макар че в понеделник ще търсят партньори, помощници. Очаровате хората с находчивост и всеотдайност в начинанията, няма какво да вините колегите във вторник, че делата се бавят. В сряда внимавайте на път, с тонуса и при поемане на задължения, важно е да изградите хармонични съюзи в делови и личен план, не с хитрост да карате другите да следват вашия избор.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

До ноември делата вървят ОК, но от уикенда си мислите за значими промени. Девите да бъдат бдителни в понеделник, неочакван развой ще покаже накъде да поемат и какво да си спестят в работата. Във вторник изпипвате детайлите, изяснявате казано и прочетено до последната дума, а в сряда ще пренасочвате усилията си към наистина реалистичните цели. Трудностите в четвъртък ще ви отклонят от някои избори, но доверието на шефове е факт и в петък може да понамалите темпото и хъса за изява, а и близките ви няма да се пресилват...

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

По Димитровден предвиждате куп трудности за 7-дневието. Този понеделник Везните да бъдат сговорчиви, ако трябва и да отстъпят крачка, непремерените рискове обещават ядове. Във вторник мнозина да се съобразят с плана на шеф, това е рамката да напредват, макар не бързо. От сряда ще ви тревожат парите, с работа дали ще спечелите достатъчно? Част от знака се дръпват назад в своя екип, изпипват всеки детайл, овреме привличат помощ и бавно, но надмогват пречките до края на октомври. Търсете съвет от предани и далновидни близки.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Ще изпратите октомври с доста задачи, така че от уикенда обмислете как да действате без чужда помощ. В понеделник Скорпионите няма да ускоряват темпо, имат неща за довършване, спорове за изглаждане, а във вторник да не предизвикват нови разправии с по-амбициозни проекти. Изберете внимателно сътрудници и компания, иначе в сряда все друг ще ви е крив, че делата не ви вървят. От четвъртък си наложете по-строг режим, задълбоченост и пестене ще привлекат колеги за сериозна изява, може да реализирате отдавнашна идея...

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Задават се поредица поводи за празненства, дано уикендът не ви подведе да обсъждате дела и съюзи на маса, скоро ще усетите, че сте пропилели време... В понеделник Стрелците да се държат нащрек за нежелани обрати, а във вторник по-задълбочено да изясняват професионални и финансови теми. Сряда ви носи предупреждение за проблеми с пари и партньори, от четвъртък е по-добре да действате самостоятелно по задачите, а в петък да не демонстрирате прекалена компетентност и влияние пред шефове. Оценете по-обективно обичаните хора.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Поводи за празнуване има, но от уикенда вие сте длъжни да се съобразявате с обективните условия и да следвате капризите на близките хора. В понеделник Козирозите да помагат повече на околните, не да ги упрекват за несвършено... Във вторник-сряда отпускате душа въпреки проблемите в работата, можете да прокарате идеи чрез дипломация. До петък имате много задачи и ще забавите темпото, но няма да се жалите наляво и дясно. И точно когато ви се струва, че шансът ви е забравил и сте позасенчени от другите, той ще напомни за себе си.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

По Димитровден се задават куп задачи, надали ще се жалвате от работата пред познати и на маса. В понеделник Водолеите ще си направят график, не е време за бързане. Вторник ще подскаже, че за някои идеи няма условия. Печелите от самоконтрола и старанието си, в сряда се съобразявайте и с изискванията на шефове, споровете не са уместни. Четвъртък ви носи шансове, не разкривайте идеи извън кръга на близките си, получавате дискретната им подкрепа и обич в петък. Не поемате излишен риск и не се поддавате на чуждото черногледство...

РИБИ (20.02 – 20.03)

До ноември идват изненади, не всички приятни. От уикенда Рибите нека да се запасят със спокойствие, съвестните им усилия не остават неоценени, макар че и във вторник е редно да се държат назад в екипа си, а в сряда – да помагат и на околните да изпълнят задачите си. Сряда ще покаже: за решителни стъпки не е време даже ако искате да промените лични или служебни отношения. Е, в четвъртък мнозина са загрижени за доходи, ще ги стабилизират, а в петък да не напират за обсъждане на проблеми, самообладанието ги води към добър изход.