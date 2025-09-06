Овни и Близнаци изпипват детайли, Козирози и Риби хармонизират партньорства

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Сега и през следващите дни има доста празници за отбелязване, така че се подгответе за повече общуване. През уикенда Овните току прехвърлят в ума си какви задачи предстоят. В понеделник ще им дойде време, но съгласувайте нещата с шефа, във вторник пречки - бол. В сряда упорствайте за довършване, в четвъртък с някои планове следва да изчакате, а петък ще ви се види тежък. Бъдете внимателни с тонуса и ако ви мъчат някакви лични проблеми, търсете съветници и помощ, най-близки няма да ви оставят да се борите сами, нали?...

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

През уикенда обмисляте амбициозни дела, а е важно да използвате поводите за общуване, да търсите подкрепа за идеи, съюзници. От понеделник Телците ще имат куп задачи, във вторник да не пилеят време, сили и пари за незначителни неща. В сряда привличате хора, които ще бъдат твърде полезни за реализация на плана ви, после ще ви отворят път и към неочаквани за момента шансове. В петък не бързайте да изяснявате ситуациите, ще се окаже по-натоварващо, а в любовта не се изкушавайте от любовни триъгълници, ако вече имате партньор.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Този уикенд ви подтиква да започнете промени, но нещата трябва да вървят по план и спокойно. В понеделник Близнаците ще имат много работа, а до петък се стараят и да изпипат всеки детайл и усилията им заслужават признание. Във вторник избягвайте разправии с околни и особено ако в екипа ви има някакви размествания. Имате чудесни идеи за изява и доходи, но и шефовете следва да се убедят в коректността ви, колегите - да видят интереса си в предложенията ви. Не бързайте да ги засипвате с оферти, най-близки искат време за размисъл.

РАК (21.06 – 21.07)

Седемдневието носи приятни поводи за контакти, но вие мислите повече за амбициозните си делови планове. Понеделник идва с трудности, Раците да си дадат пауза, иначе във вторник може да се видят разочаровани от постигнато. Действате сами, ала има и непредвидени обстоятелства. В сряда прегледайте пак идеи и сътрудници, четвъртък изисква голяма настойчивост и по обичайни задачи, а петък – подчертана сдържаност. Понеже може да се почувствате излъгани в очаквания за приходи и кариера, по-точно си набелязвайте целите.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Този уикенд ви вълнуват финансови теми, може да ви отведат на друга работа. От понеделник Лъвовете да се готвят за сериозни трудности, редно е да търсят помощници, а във вторник да бъдат по-търпеливи за положителните резултати. В сряда мнозина ще са доволни от партньорствата в службата, а и личните, но в четвъртък възникват поводи за спорове... Не ставайте дребнави, можете да се справите с деловите пречки в петък и ако не е от първия път, имате енергия за втори и трети опит... Тогава няма да има защо да се свивате най-назад в екипи.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Периодът е динамичен, а и пълен с изненади от уикенда. До петък се дръжте нащрек за възникващи пречки, за да не навредите на делова изява, печалби. В понеделник Девите най-внимателно да анализират оферти за работа и приходи, във вторник да действат по самостоятелни задачи. В сряда приключете някои изостанали ангажименти, а в четвъртък се дръжте на заден план между колеги и познати. Ще си спестите и лични ядове, и ненужни битки с конкуренцията... Мнозина да бъдат грижовни към здравето, при трудности то просто няма цена.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

С деня на Съединението ви се отваря много работа, но вие знаете: усилията ви ще донесат заслужени успехи. От понеделник до петък Везните си имат важни задачи за приключване, влагат старание и упоритост. Във вторник помислете за партньори, с гъвкавост и такт ще спечелите ценни хора. В сряда ви вълнуват по-материални неща, но ще има и други награди за всеотдайната дейност, така че в четвъртък впишете новите си идеи в плановете на шефа, в тесния си кръг избягвайте спора. Някои започват съжителство или брак, за които са мечтали.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Този уикенд ви изпълва със сили за изява, имате и добри идеи. В понеделник Скорпионите да обърнат повече внимание на финанси дори да са доволни от прихода. Във вторник е възможно изостряне на отношения – не обичате да ви демонстрират превъзходство, не го правете и вие. В сряда мнозина да отделят време на бита и близки, четвъртък може да отведе някои на път и е важно да ценят спокойствието, когато са си у дома. Помагате на околните с желание в петък, но това не значи да носите някого на гръб или да му търпите капризите.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Подхождате много задълбочено към задълженията си през уикенда и не е от страх за доходи. В понеделник Стрелците да не прибързват по задачите, не им трябва да ги критикуват, а във вторник и да се преуморяват. В сряда-четвъртък повече се вглеждайте в делата си, несполуките няма да се дължат на колеги и познати, а на недоизясняване на условия, маршрути и пр. Защо да рискувате и резултата, и авторитета си? Даже да не е сигурно чия е победата, за вас е важно отношението на околните и правите нужното да помогнете на нуждаещите се...

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

За вас периодът очертава пътувания, срещи с непознати хора, търсене на нова информация още от уикенда. Та бъдете по-бдителни. В понеделник Козирозите ще предпочетат самостоятелните изяви, но пак ще им са нужни услуги, помощ. Във вторник изяснявайте стриктно всеки въпрос и чак после правете планове. От сряда се хващате с амбициозни задачи, ала избягвайте крайности, иначе в четвъртък ще има остри спорове, а в петък припряността ще поставя на кантар успеха. Не е време за любовни авантюри, за отстъпване от основни принципи.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

От деня на Съединението градите големи планове, а това може да доведе до спор с околните. В понеделник Водолеите с такт да изяснят откъде се взимат пречките в работата, във вторник да бъдат по-бдителни на път, с нови хора и с информация. В сряда търпението и толерантността ви обещават да укрепят по-важни връзки, нужни са ви и в четвъртък, когато се очертават доста ненадейни затруднения. С отстъпки в петък ще овладеете ситуацията, не давайте воля на големите амбиции, макар да са основателни. В любовта – заслужено щастие...

РИБИ (20.02 – 20.03)

Хубав период за изява и печалби, дано от уикенда се захванете със сериозни дела. В понеделник Рибите ще отделят доста време за общуването с колеги и партньори, предстоят трудни начинания, във вторник има и риск от нежелани резултати. В сряда действайте по-тактично и не прибързвайте за мащабните си планове, иначе може да влошите някои отношения, не ви е от полза. Четвъртък ви връща доброто настроение, подредили сте всичко по своето виждане, петък ви зарежда със сили. Постигнатото си е ОК, бъдете внимателни към любимия.