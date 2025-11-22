Деви и Водолеи да отстъпват с такт, Раци и Скорпиони чистят отлагани задачи

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Период, изпъстрен с поводи за празнуване, но от уикенда помислете и какво да направите за професионалното си израстване. Овните искат да действат сами, в понеделник това може да им докара разправии с околните, май ги подценяват. Във вторник ще покажете умения, но избягвайте спорове, в сряда се дръжте на заден план в екипа. Четвъртък ще ви се види труден, ала не се изкушавайте от доходи зад гърба на колеги, познати, клиенти, още в петък ще се убедите, че спечеленото доверие е по-ценно. Не е време за флиртове или игри в любовта...



ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

През уикенда не подхващайте амбициозните си планове, още не им е дошъл момент. В деня на св. Екатерина Телците да се съсредоточат в подготовката, във вторник да бъдат малко по-скромни и дискретни. Сряда идва с финансови грижи, но трудолюбивите няма защо да се притесняват. Ще усетите: и шефове ще ви подкрепят. В четвъртък актуализирайте бюджет и програма за действие, бъдете внимателни и към своя тонус, към най-близките. Понякога сте излишно строги, а особено дамите могат да постигнат много повече с ласка и усмивка.



БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Напоследък делата не вървят както ви се ще, от събота до петък се изкушавате да искате услуги. Близнаците да преценят всичко точно, понеделник може да ги отведе на път, да не се ангажират с разни компании, във вторник да не гонят големи амбиции. В сряда-четвъртък се съобразявайте с плановете на колеги и близки, ще печелите от изпълнението, отношенията ви ще укрепват. В края на периода задълбочено анализирайте свършеното, ще усетите, че ускорявате темпото и подреждате добре нещата. Някои срещат човек, подходящ за връзка.



РАК (21.06 – 21.07)

Този уикенд мислите за неща, които спъват или бавят изявите. В понеделник Раците си поставят високи цели, кипят от енергия, но във вторник-четвъртък ще се натъкват на неочаквани трудности, ще им трябват услуги. Е, и малки реорганизации за екипа, за усилията на близки. Забравете командите и бъдете тактични, за да не си докарате още проблеми с околни, а към техника и съвети – подчертано внимателни. До петък ще се радвате на подобряване на много отношения, финансите ви укрепват, дано отделите време и за тонизирането си.



ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Седемдневието идва с куп празнични поводи, но от уикенда следва да мислите и за тонизиране, и за по-ефективна работа. В понеделник Лъвовете имат доста задачи, някои обаче не са изяснили, във вторник пречките ще ги накарат да подхванат рутинни изяви. В сряда си наложете режим, само с исканите услуги делата не вървят. В четвъртък-петък усилията ви ще бъдат големи, но няма да парадирате с направеното, а за начинания ще изчакате. Не се изкушавайте от флиртове и купони, имате си интереси и кръг от близки, с тях ви е най-добре.



ДЕВА (23.08 – 22.09)

Влизате в динамично 7-дневие, от уикенда обмислете внимателно идеите си за начинания, в понеделник-вторник трябва да се задоволите с по-второстепенна позиция в екипи. Девите да не се притесняват, в сряда вече могат да укрепват бизнес партньорствата си. В четвъртък контролирайте критичността си, някои винят колеги, познати и даже близки за непостигнатите цели, в петък искат да действат сами. Защо, достатъчно е, че неотклонно следвате плана си, че ловите важната информация по най-дискретен начин и сте гъвкави при преговорите...



ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Период с много поводи за почерпки, до деня на св. Екатерина забавете темпо, посветете повече грижи на близки, стари приятели, познати. Везните не обичат такива съвети, във вторник кроят планове за изява и печалби, но и в сряда да не ги разгласяват, едва ли има условия за реализация на идеите. В четвъртък се откриват делови шансове, ще ги претегляте по-внимателно, ще ги разнищвате от анализи... В петък искате да свършите всичко и перфектно, а няма как, по-добре отложете редица въпроси. Не настоявайте да заздравите любовна връзка.



СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Забързано 7-дневие, а и празнични поводи бол, но от уикенда обещава добър развой на делата ви. В понеделник-вторник Скорпионите да не напират за изпълнение на стари идеи, а да изясняват актуалните шансове, мнозина ще се впишат в проекти на шефове. В сряда някои ще се включат в нов екип или ще събират свой, в четвъртък да не бързат и да не прекаляват със забележките. В петък разчистете стари дела и изяснете новите си задължения, може да са и на път. За лични неща не хитрувайте, вашият любим наистина държи на връзката.



СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Празничните поводи са си празнични, а от събота трябва да насочите внимание към отношенията с околни, само стремежът към кариера не стига. Понеделник носи шанс на Стрелците, те да си сложат границите, наясно са: няма условия за реализация на по-мащабните идеи... От вторник мнозина се заемат с рутинните дела, в сряда-четвъртък и по нови ще предпочетат да действат сами, за да не ги разсейват. Амбициозните господа няма да са доволни от ситуацията, но дамите ще се справят добре и сред близки, и в службата. Запазете петъка за обичаните.



КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

През този уикенд ви обзема критичност, но дали не е от припряност и твърде завишени амбиции? В понеделник Козирозите да внимават с финансите, а във вторник да не говорят преждевременно за идеи и начинания, за които нямат условия. И в сряда ви чакат доста и труднички задачи, изяснявайте ситуациите лично и тактично, иначе усилията ви няма да бъдат най-резултатни. В петък се претоварвате, но и постигнатото ще си струва, особено ако минавате тестове, изпити и пр. Не налагайте мнение на обичаните, ще ви слушат, но с горчилка.



ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Празнични поводи бол, а и делата са доста, от събота си изяснете програмата. В деня на св. Екатерина Водолеите ще забавят темпото и ще се съобразяват с желанията на околни. Във вторник уреждайте стриктно административни и финансови въпроси, от тях зависят ефективността на усилията, новаторството в изявите. В четвъртък пречките са много, преценете точно с кои да се заемете, понякога дребни камъчета обръщат кола. В петък сте преуморени, но бъдете тактични, отстъпчиви, иначе и в здравите лични връзки ще прехвърчат искри...



РИБИ (20.02 – 20.03)

През уикенда услуги за и от приятели заздравяват връзки, а от понеделник до четвъртък делата може да ви водят на път, в други екипи. Рибите да не бързат да споделят идеи за изява и печалби, важно е да се впишат в нови кръгове, с отзивчивост към грижи на колеги и познати става най-естествено. В сряда не бързайте със забележки, а огледайте своята работа, може би не сте свършили нещо съвсем добре, или не сте се вслушали в мнение на шефове. До петък ще оправите пропуските, ще усетите прилив на сили. Някои намират нова любов...