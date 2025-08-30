Стрелци и Лъвове забавят темпо, мнозина срещат разни трудности

ОВЕН (21.03 – 19.04)

В тези последни дни на август анализирате свършено и несвършено, та точно за Симеоновден да изясните делови и лични задачи. Е, няма да се връщате към стари идеи. От вторник Овните тихо и кротко ще упорстват по набелязаните цели и трябва да се каже, че и без бързане до петък постигат доста повече от очакваното. Хубавото е, че не само вие работите на макс, ами вдъхновявате и околните за добрите им резултати. Мнозина залагат на искреност и разбиране с партньори и познати, някои си мислят за брак или съжителство, за наследници.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Наглед не сте в най-силна позиция през уикенда, а старанията ви не получават подобаваща оценка. От Симеоновден за Телците се задават куп тежки задачи, но те ще обмислят реалистичен план и ще организират добре работата си. Във вторник се справяте с някои финансови притеснения, а в сряда приключвате и изостаналите неща. Важно ви е, защото искате в екипа да цари разбирателство, всички да са сигурни в развоя на общи начинания и да работят най-съвестно. В петък няма да парадирате с бдителност, но успешният финал зависи от вашата.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Изпращате август и посрещате септември в по-приповдигнато настроение, до петък поводи за купони – бол. Само че Близнаците да не загърбват делата си, нито да ги оставят на чужда отговорност в понеделник, във вторник да търсят и нови съмишленици за реализация на идеите. Сряда ще ви подскаже сериозни рискове поради многобройните контакти, в четвъртък не се оставяйте другите да ви диктуват важните решения. С такт парирайте и лицемерите, и ламтящите за повече пари и удоволствия, флиртове надали ще се превърнат в траен съюз.

РАК (21.06 – 21.07)

Тази събота влизате в трудно 7-дневие, запасете се с търпение и не бързайте да споделяте какво ви мъчи. В понеделник Раците да пестят сили, а не да блъскат глава в стената на пречките и да корят другиго за проблемите си. Във вторник приятели ще ви съветват как да се справите с редица спънки и ще ви помогнат, а пък в сряда вие подкрепяйте колеги и познати в тяхната работа. В четвъртък-петък анализирайте най-задълбочено бюджета си и намалете харчове, вземете предпазни мерки при вложения, подготовка на пътуване, обвързвания да чакат.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

В края на август и началото на септември на преден план излиза кариерата, но преценявайте реалистично за какво ставате и за какво не, иначе от уикенда ще почувствате умора, огорчение. В понеделник Лъвовете да се хващат здраво за работа, упорството им ще печели. Дано привлечете съюзници, сътрудници във вторник, в сряда екипно и спокойно действайте и по най-трудните проекти. В четвъртък новите партньорства ще укрепват с преодоляването на пречките, а в петък идват нови шансове. Бъдете по-грижовни за тонуса и за обичаните хора.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Предстои динамичен период, а доста се вълнувате как ще се подредят нещата, на които държите. През уикенда не прекалявайте с амбиции, а на Симеоновден работете старателно и не отлагайте уреждане на дела и финанси. Във вторник група Деви ще усетят разведряване по темата, може приятели да им дадат нови сведения. Вие обаче не се месете в чуждите ядове, няма да помогнете, а в сряда не бързайте с изпълнение на стар проект. Има какво да обсъдите и договорите още с партньори, в петък се очертават пречки и следва да играете на сигурно...

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Динамика и напрежение, от уикенда сте критични към околни. Има си защо, на Симеоновден Везните да направят нов план за действие, да привлекат помощ. Във вторник приключете спешните дела, после ще се изяснявате, а в сряда не дразнете колеги с прекомерни амбиции. Нормално е да предявявате претенции за заплащане и постове, но четвъртък идва с куп неща за довършване, за петък са ви нужни голям такт и търпение за мащабните проекти. Грижете се за своя тонус и вместо да се косите, мислете как с любим се допълвате въпреки спор...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Мнозина се стремят към делови промени, от уикенда може да поемат и повече задачи, за да блеснат в екипа. В понеделник Скорпионите ще сложат ударение на доходите, има възможности да растат... Вторник идва с пречки, не бързайте с идеите, за които нямате условия, до четвъртък може би е по-разумно и да не говорите по темата. Част от знака обаче искат да привлекат подкрепа в сряда, да се представят пред шефове и колеги като смели новатори. Внимавайте да не ви подхлъзне амбицията, пречките ще са сериозни, трябва да се справите с тях.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Сега и в първите дни на септември не бързайте с реализацията на идеи, с нови партньорства. Стрелците мечтаят за подкрепа от близки, ала в кръга им има и некоректни хора, да проявят бдителност в понеделник-вторник и да се държат далече от сметкаджии. В сряда бъдете по-отстъпчиви и тактични, трудности в работата има, а вие се стремите към кариера, да не е на всяка цена. Четвъртък позволява да се задълбочите в по-отдавнашни свои проекти, да ги развиете, да започнете изпълнението и петък ще ви радва с успехи дори да идват от хоби...

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Този уикенд е за отдих, но не прекалявайте с удоволствията, през целия период има празнични поводи, а работата не трябва да изостава. Иначе Симеоновден може да поднесе неприятни изненади на Козирозите. Във вторник избягвайте спорове с околните и да не са по-влиятелни от вас, до петък ще са ви нужни помощници и сътрудници, за сряда – и подкрепа да се впишете със свои идеи в изпълнение на проекти на шефовете. Това ще ви води напред в кариерата, но в четвъртък има куп неизяснени неща и не бива да се изказвате зле подготвени.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

В края на август и началото на септември има за изясняване важни въпроси, та през уикенда избягвайте спорове с близки, любим. На Симеоновден Водолеите да не припират, следва да отделят повече време и внимание на дома и роднини, така ще е и във вторник. Е, от сряда се натрупват и още поводи за разправии, в четвъртък амбициите ви са големи, а тактът – не дотам. Дано в петък пречките ви подскажат верния тон в общуване, сериозни са, но можете да ги преборите. Уреждайте точно дела, финанси, административни неща, за да уловите шанса.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Неспокоен период, ако сте на път или сред нови хора през този уикенд. А като добавим и поводите за празнуване, които може да отклонят някого от делата... На Симеоновден Рибите да не се притесняват, че не са водеща фигура в екипи, имат да разчистват задачи, отношения. Във вторник ще оправите и бюджета, а в сряда се заемате с трудни проекти и без да чакате голяма помощ. Уловите ли точно момента за действие, направили ли сте верните разчети, приносът ви за успеха ще бъде оценен от шефове, а и от любимия, въпреки някои разногласия.