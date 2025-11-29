Овни, Раци, Козирози по трапези, Деви и Лъвове да заложат на предпазливост

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Натоварващ период – куп задачи, различни поводи за отбелязване, абмиции за печалби, а за работа май ще мислите след Андреевден. Е, в понеделник Овните да бъдат гъвкави, да се съобразяват повече с шефовете, от вторник до петък им се струпват задължения и може да предизвикат разпри в екипа. В сряда кипите от енергия, а мнението на вишестоящите ще решава, в четвъртък служебната ангажираност може да предизвика укори от близки. Стремите се към постове и увеличаване на доходите, а не всеки партньор ви подхожда, важи и за любовта.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

С доста притеснения изпращате ноември и посрещате декември, обаче ако се владеете – ще се справите с проблемите. По Андреевден Телците да обмислят какви правни и финансови въпроси чакат за уреждане, отлагането сигурно би усложнило нещата до вторник. В сряда ви чака много работа, има и обективни пречки, колеги, партньори, познати правят пропуски. Затягайте дисциплината, ала да е с такт и мъдрост, а за спорове с администрация подгответе документи. Макар по-бавно, до петък взимате лични неща под контрол, укрепвате тонуса.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Празничен е уикендът и дава възможност да приключите стари конфликти в деловата сфера. Близнаците да не търсят победител, в понеделник да се хванат за самостоятелни дела. После промените ще позволят да привлечете партньори даже от кръга на някогашните опоненти. Идеите ви са добри и в сряда екипът ще се сплоти, но не пришпорвайте начинанията в следващите дни. Нужно ви е спокойствие, хармония в отношенията, време за себе си и най-обичаните. И да не ви се вярва, в петък нещата ще се подредят и ще ви открият ясен хоризонт...

РАК (21.06 – 21.07)

Периодът настройва околните за купон, но от уикенда е редно вие да следвате своите планове. Понеделник носи задачи, по които Раците трябва да работят съвестно, до вторник и да уредят бол делови и финансови детайли. В сряда не се притеснявайте за доходи, обаче печалбата няма да е само в пари, а в обичта и доверието на колеги, познати, рода. И в четвъртък ще бъде необходимо да ги подкрепяте в начинания, а вашите задачи да не изостават, та не пилейте време. В петък резултатите ще са добри, не е укорително да празнувате, нека е с мяра.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Последните дни на ноември и първите на декември обещават повече късмет, а и финансите ви от уикенда може да нараснат. Този понеделник Лъвовете да забравят старите спорове, колеги, партньори и близки са готови да последват идеите им. Във вторник не пришпорвайте събитията, пък избягвайте и голяма критичност. Ако от нещо не сте съвсем доволни, сряда носи други шансове, а в четвъртък-петък е важно да бъдете гъвкави и да правите отстъпки на околните в името на успешните общи проекти. Имате визия, а и любовта ви вдъхновява.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

През уикенда усещате: не сте в силна служебна позиция, но с разправии няма да промените факта. В понеделник Девите тактично да поговорят с колеги, да изяснят проблемите, а във вторник да си поставят задачи и да не се отклоняват от тяхното изпълнение. До сряда някои от знака се лутат в избора, разчитат на съдействие от близки, приятели, ама хората си имат и своите грижи. В петък вече можете да се заемете със сериозни промени, точно сте ги планирали, а и късметът е благосклонен. Мислете за екипа, за семейството, пари ще намерите.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

По Андреевден всички са на купонджийска вълна, но вие не зарязвате делата. Имате отговорност пред екип и шефове, па и настроението помага в работата. В понеделник Везните няма да чуят много похвали, във вторник може да им дотрябват даже услуги при трудности. В сряда ситуацията се променя, колеги, познати, рода оценяват подкрепата ви, ще следват вашия пример. В четвъртък играете обединяваща роля, но пазите личното си пространство. Денят на св. Сава ви връща към стари идеи, споделяте преживяно с най-близки и обичани.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

През периода поводите за празнуване са доста, а като добавим и чакащите ви дела – има риск от претоварване още от уикенда. В понеделник Скорпионите ще утежнят ситуацията, искат бързо да я променят, ала във вторник трябва да следват идеите на по-влиятелни хора, но изпълнението не е лесно. Мислите ли за пътища, от сряда е редно да се огледате и за спътници, партньори, да искате услуги и да изяснявате проблеми с подчертан такт и търпение. Правете нещата така, както ви е на сърце, приспособяването и имитациите едва ли ще печелят.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Този уикенд обещава много контакти, но още на прага на декември ще ви се прииска да ограничите общуването и да се заемете със свои дела. Стрелците да не преувеличават ангажиментите във вторник, ще се справят, ще изкарат добри доходи. Сигурно ви е по-спокойно да работите без екип, ама колеги и познати ще ви търсят за съдействие, не им го отказвайте в четвъртък и петък. Те ценят професионализма и коректността ви, с времето можете да обедините силите за мащабен проект. Усамотение сега ви е нужно само за любовни преживявания.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Дали от грижи, или заради амбиция да се поопаричите, май сте склонни да си сменяте работата. В понеделник Козирозите да се върнат към стари дела, имат и недовършени. Във вторник-сряда с хъс ще тръгвате на път и към уж изгодни оферти. В четвъртък ще сте твърде критични към колеги, партньори и познати, има защо, но и вие не сте безгрешни. За да сте доволни от направено и доход в петък, подбирайте сътрудници и изяви, нека да отговарят на професионалната ви подготовка и реноме. Компромиси едва ли ще ви водят към голямата любов.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

По Андреевден другите мислят за купони, а вие – за трудностите в работата си. От понеделник Водолеите хем ще се справят с доста пречки, хем ще ги оставят на заден план в екипи. Бъдете търпеливи и отстъпчиви във вторник, а в сряда много предпазливо търсете нови шансове за изява и печалби. Ще дойдат, ала в четвъртък-петък уреждайте най-внимателно финансови и правни въпроси, ако можете - предпазвайте и близките си от прибързани делови решения. Уязвими сте за ядовете, с които се сблъсквате и вие, и те, с бдителност ще си помагате.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Този уикенд носи усложнения в делови и личен план, не бързайте да оправяте бъркотиите от раз. В понеделник интуицията ще подскаже на Рибите, че зад трудните задачи се крият по-сериозни промени, във вторник да отстъпват дори когато се чувстват прави в спор, а в сряда да обсъдят с колеги и познати дали да не се върнат към някои по-стари бизнес замисли. Четвъртък и петък ще ви окуражат, че сте на верен път, усилията дават добри плодове, околните ценят приноса и търсят съветите ви, намирате подкрепа и сътрудници за идеите си.