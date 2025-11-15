Овни и Риби с добри партньорства, Близнаци и Раци съсредоточени в задачи

ОВЕН (21.03 – 19.04)

До деня на православната младеж и семейство трябва да обръщате внимание на близки, от уикенда още избягвайте спорове и да има основания за строгост. В понеделник Овните да овладеят припряността си, няма как те да диктуват събитията. Вторник може да ви предложи неочаквани шансове, ала мислете и за околните, имат нужда от помощ, но в сряда ще се радват на вашите успехи като на свои. Някои не успяват да се успокоят, упорстват за желания, а е добре да се съобразят с фактите и да се изтеглят на заден план и в лични отношения.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Този уикенд мнозина се притесняват, че забавят делово темпо, но от близки не могат да получат помощ на мига. Телците имат и идеи, и енергия в понеделник да подхванат и други задачи, във вторник ще привличат още съмишленици. Сряда ще покаже, че една от печалбите ви е укрепването на сътрудничеството, не го разваляйте с остри спорове в четвъртък. С Въведение Богородично идват шансове за изява и доходи, първоначално ще изберете самостоятелни дела. Но и останалите се ускоряват, а важните лични отношения се успокояват и радват.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

До петък ще се чувствате пълни с енергия за велики дела, но избирайте целите си много внимателно още от уикенда. В понеделник Близнаците да си наложат режим, околните току мислят за купони, поводи няма да липсват. Във вторник-сряда не ви се ще да оставате на подчинена позиция в службата, ама не е време за резки промени и пътища. Четвъртък изяснява доста въпроси, открива и нови шансове за изява и печалби, но трябва да пазите самообладание включително и с близки, неразбиране с тях компенсирайте, общувайки с познати и приятели...

РАК (21.06 – 21.07)

Кроите идеи за изява и печалби от уикенда, но следващите дни налагат да се запасите с търпение и такт, околните не са на ваша вълна, вероятно и ще ви корят за „бездействие”. Раците ще преглътнат упрека, във вторник се товарят с много задачи в екипа, в сряда-четвъртък гледат да си вършат работата сами въпреки сериозните пречки, нерядко и раздори между колеги. Чак в петък ще проличи, че стратегията ви е най-правилната за изтичащия динамичен период, делата ви са свършени подобаващо. И за лични неща не ви трябват съветници.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

През периода най-вече ви вълнува темата за делови и лични партньорства, от уикенда оглеждате детайлите. Лъвовете да се вслушват в съвети, понеделник ги прави по-критични, вторник – и нетърпеливи за нова изява, за която няма условия. От сряда се взирате даже в дребни прегрешения, но в следващите дни трябва да привличате подкрепа за идеите си и участници в проекта, да ловите подходящите моменти за реализация. Някои от знака се престарават в работата си и така май забравят каква цел гонят. Е, в личен план хептен не е разумно...

ДЕВА (23.08 – 22.09)

През уикенда ви се ще да подхванете амбициозните си планове, изкушават ви изява и печалби. Девите да действат внимателно, понеделник им дава поле да упорстват, обаче прекаленото бързане може да ги отдалечи от успехите. Във вторник мислете за нови партньорства, сряда идва с трудности, четвъртък – и с пропуснати шансове, клюки, непризнателност. Ще се справите с проблемите, ако сте сдържани и грижливо планирате бъдещите си стъпки. Не се бойте да започвате отначало. И не ви са нужни съвети на околни, а подкрепа от любим.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

До деня на православната младеж и семейство ще има разни трудности, не се изтъквайте много пред колеги и близки от уикенда. От понеделник до сряда служебните теми не са най-ясни, затова Везните да покажат такт и гъвкавост. Вторник носи по-добри възможности при упорита работа, използвайте ги пълноценно, иначе в четвъртък ще вините близкия си кръг за несполуки. Рода и приятели ви подкрепят в изпълнението на идеи, ала е нужно и търпение. За един се открива дълго мечтан бизнес шанс, друг изненадващо среща любовта.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

През 7-дневието ви чака немалко работа, тя не ви плаши, но е важно и как ще подходите към нея. От уикенда Скорпионите да бъдат по-отстъпчиви, трябва да променят нещо в стила си, в дейността на екипа. И то – с такт и търпение, ще покаже понеделник, а вторник и сряда носят още задачи, но и позволяват да докажете находчивост, така че в четвъртък-петък няма да пестите подкрепа и за околните, сякаш не усещате натоварване. Е, все пак си знайте мярката, а ако вие искате нещо от обичаните си хора, дано не прекалявате с категоричността.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

През периода ще се натъквате на немалки пречки, обаче щом през уикенда си планирате точно начинания, сили, време... Пък и късметът е със Стрелците, от понеделник ще разчитат на нужните услуги в кръга си. Само че за някои свои идеи проявявайте търпение, във вторник още няма условия, в сряда-четвъртък пък трябва да направите крачка назад или да помагате на колеги, познати. Не бързайте с дела и думи, това неочаквано може да усложни ваши отношения до петък. А сега и влиятелни хора ви закрилят, и любимият е готов да ви следва.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Ще ви се делата ви да тръгнат по-леко от уикенда, но този понеделник ще ви изправи пред критика, неверие. Козирозите ще обърнат нещата постепенно, във вторник упорстват по рутинни дела, в сряда ще остават в сянката на екипа, за да избегнат спор. Четвъртък ще ви изненада с добри шансове, преодолявате обективни трудности в петък и ще укрепите сътрудничеството си с приятели, с рода. Помагате и техни проекти да вървят, а успявате и да защитите личния си живот от намеси. Друг въпрос, че някои тепърва може да срещнат своя човек...

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Периодът идва с куп задачи, но през уикенда може да привлечете помощници, партньори. В понеделник-вторник пречки няма да уплашат Водолеите, работят съвестно и с визия за шансовете, които им открива сътрудничеството в сряда. Тогава ще се включите в изпълнението и на чужди проекти, в четвъртък ви е важно по-равномерното темпо, а в петък - обновяването на плана за доходи и изява. За Въведение Богородично анализирайте и личните си неща, навярно дамите ще са доволни от помощ, оказвана на близки, от хармония с любимия.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Вашите идеи за изява са чудесни, но от уикенда не напирайте да ги разяснявате на околните, да привличате други в изпълнението. В понеделник Рибите да се пазят от спор с влиятелни колеги и шефове, във вторник да дообмислят плана си за действие, куп неясноти може да ги спънат. В сряда се взирате във всеки детайл, това ще ви умори и угнети. Четвъртък не ви поставя в силна позиция в екипи и не се мъчете да манипулирате околни и зорлем да множите резултати, печалби. Търпение и спокойствие ще донесат желаното развитие и в любовта...