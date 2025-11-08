Раци и Козирози да не се пресилват, Близнаци и Лъвове да избягват кавгите

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Това 7-дневие не е от най-леките, от Архангеловден ще се налага да търсите разни услуги. Затова до сряда Овните да не споделят идеи за начинания, би било доста прибързано. Понеделник ще подскаже на мнозина шансове за изява и печалби, във вторник изяснявайте внимателно всяка ситуация и особено финансови теми. Често ще ви търсят и вас за помощ, в сряда бъдете отзивчиви, в четвъртък така стабилизирате делови партньорства, в петък дори ще дадете предимство на чужди идеи. В личен план обаче е рано за по-сериозни стъпки.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Този Архангеловден носи доста задължения за мнозина, хич не ги протакайте. В понеделник Телците ще се помъчат да изяснят някои проблеми, но понякога контактите ще им пилеят времето. От вторник се ориентирайте към роднини и приятели, дори да не могат да помогнат на мига. В сряда задачите ви изолират от такова общуване, а следващите дни ви връщат увереността, че трудът ви не отива нахалост. Е, стабилизирате делови и лични съюзи, а необвързаните да се готвят за интересни срещи, може да ги отведат при мечтаната любовна връзка.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

През уикенда се радвайте на свършено и печалби, но се гответе и за идващото динамично и изнервящо 7-дневие. В понеделник Близнаците подхващат куп задачи, имат интерес, ала се задават и доста остри конфликти в кръга им, във вторник – и непредвидени трудности. В сряда трябва да надмогнете разприте с колеги, клиенти и познати, важно ви е да действате заедно за преодоляване на пречки. Някои си правят оглушки за тази нужда, в следващите дни ще разберат и поправят грешката си. Време е да възродите стари идеи, приятелства, любов.

РАК (21.06 – 21.07)

Ще ви се по-бързо да се справите с проблеми, които ви обезсърчават от събота, но едва ли може да стане за миг. Раците искат да се опрат на помощници, от понеделник до сряда най-внимателно да изясняват причините за възникващото напрежение. Във вторник не напирайте с идеите за обща дейност, те са добри, ала и другите трябва да се настроят на ваша вълна, пък и те имат план. Макар и бавно, ще влезете в един ритъм, в четвъртък овладейте критичността си, има и неясноти, те искат търпение. За лични неща слушайте себе си и ще се успеете.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Периодът е динамичен и напрегнат още от уикенда, но вие бягате от разпри и ако можете, помагате и на други да смекчат конфликт. В понеделник Лъвовете са по-критични, а е по-разумно да ловят нови шансове за изява и доходи. Във вторник изяснявайте внимателно офертите, а в сряда най-грижливо подбирайте пред кого да споделяте идеи, кого да привличате за партньорство. Пречките в четвъртък изискват голяма съсредоточеност в работата, а и точно разпределяне на отговорности. Лични тревоги не отлагайте, докато въпросът се задълбочи.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

За вас периодът е посветен на изясняване на делови и лични теми. От събота до понеделник Девите да не напират за водещата роля в работата, може да си докарат излишни спорове. Във вторник ще ви се откриват шансове за изява и доходи, вероятно разчитате на влиятелна подкрепа. В сряда поемате сериозни отговорности в екипа, избягвайте разпри. В четвъртък трудолюбието ви ще ги обърне в симпатии, желание за сътрудничество. В петък забравете спорове и обяснения, имате нужда от отдих, някои – и да стабилизират любовна връзка...

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Седемдневието е изпъстрено с празници, от Архангеловден търсите компания за маса и хора за съюзи. От понеделник до сряда Везните ще се устремят към делови промени, нужни са енергия и подчертана предпазливост. Трудностите са най-характерни за нови начинания, но и в рутинни дейности не липсват. В четвъртък-петък ви се ще да подхванете самостоятелните проекти. И така да е, трябва да помагате на колеги, познати, близки да изпълнят свои задачи. Някои са готови за важни лични стъпки, да претеглят още веднъж взетото решението.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

През уикенда ви се ще да се затворите в свои грижи и радости и настроението е характерно за цялото 7-дневие. В понеделник Скорпионите май ще се върнат към старите си идеи за работа, във вторник ще се включат в екипни изяви, ще следват плановете на колеги, познати, рода и приятели. Та до сряда-четвъртък е по-разумно да се заемете с по-рутинни дела, не е време за начинания, има си неясноти, а възникват и ненадейни шансове. Трудолюбието до петък ще ви се отплати подобаващо, но пестете сили и не пестете закрила и обич към близки.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Този уикенд забавяте темпо, макар че сте сигурни: усилията ви носят желания резултат. От понеделник мнозина трябва да се включат в чужди проекти, а във вторник да бъдат готови и за много упорита работа. Стрелците нека да ловят шансовете за изява и печалби, но и внимателно да подбират кое им подхожда, кое не. В следващите дни е важно да помагате на колеги, познати и близки при изпълнението на техни задачи, а свои планове да актуализирате, защото петък носи куп спънки и няма да е уместно да вините околните за непостигната цел.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Динамично 7-дневие, па като добавим и поводите за празнуване… Козирозите да не се стресират от проблеми, които възникват изненадващо, а в понеделник и да не споделят идеите си. Във вторник пък анализирайте фактите, критиката си преглъщайте. Имате основание, но има и недовършени задачи, които не бива да протакате. В сряда потърсете подкрепа от околните, разправии и укори не са от полза. В четвъртък ще приключите неща, които ви отварят пътя към други проекти, а в петък си отдъхнете, не е най-важно колко ще ви похвалят...

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

По Архангеловден насочвате внимание към дома и близки, не демонстрирайте властта и приноса си за добруването им. От понеделник Водолеите ги чакат куп задачи, а до вторник трябва да зачетат и многото празнични поводи, но без от това да страда работата им. В сряда упорствате по целите си, а изисквате и от колеги, партньори, познати същото усърдие. В четвъртък внимавайте да не ви заподозрат в прекалени амбиции, малко такт и отстъпки няма да навредят… Петък укрепва връзките в кръга ви, в любовта получавате желано признание.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Периодът настройва за екипна работа, от събота не се претоварвайте с много ангажименти. В понеделник Рибите да огледат пак плана си, а и да помагат повече на колеги, познати и близки за изпълнение на техни задачи. На вашите ще идва ред във вторник, а в сряда уреждайте по-грижливо административни, делови и финансови въпроси. Същевременно преценявайте с кого да влизате в сътрудничество, от кого да чакате услуги. Дано да изберете най-точните хора, петък обещава пречки. Лични неща вървят чудесно, но ги обмислете сериозно.