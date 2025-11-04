След скандала с дербито на Пловдив - служебна победа за Ботев и жестоки глоби

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз (БФС) присъди служебна победа от 4:0 на Ботев Пловдив в дербито срещу Локомотив Пловдив от 14-ия кръг в Първа лига, което беше прекратено в 41-ата минута миналата събота. Вратарят на "жълто-черните" Даниел Наумов беше ударен в главата с бутилка, хвърлена от трибуна "Бесика", в която са разположени ултрасите на "железничарите".

"Има решение на казуса. Срещата е прекратена от съдията (б.а. Драгомир Драганов) заради притеснение за безопасността на футболистите. Реферът е в правото си и трябва да го направи, когато има застрашаване здравето на играчите. Вратарят на Ботев е ударен, след което става ясно, че няма да може да продължи срещата. Лекарят е констатирал, че са налични симптомите за комоцио, което е основание да е забранено на този футболист да играе. Събрали са се съдията, делегата, отговорните лица и капитаните, а арбитърът е преценил срещата да бъде прекратена. Причината е хвърленият предмет, който е довел до нараняване. Предметът е хвърлен от привърженици на Локомотив", заяви председателят на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз Юрий Кучев след края на днешното заседание.

"Черно-белите" ще играят следващите си три домакински двубоя без публика, а общата финансовата глоба за клуба надхвърля 25 хиляди лева.

Инцидентът с хвърлената бутилка на стадион "Локомотив" стана при резултат 1:1.

"Санкциите - три мача лишаване от домакинство за Локомотив, като заменяме това с игра без публика и 15 хиляди лева санкция. Отделно от това присъждаме служебна загуба с 0:4. С всички глоби за хвърлени бомбички, предмети, нарушение в охраната, сумарно е някъде малко над 25 хиляди лева. На Ботев са наложени имуществени санкции, събиране на различни нарушения - някъде около 13 300 лева. Възстановяване на щети има също. На Ботев не налагаме други санкции, защото приоритет е безопасността на срещата. Съдията правилно е прекратил двубоя, няма да има преиграване", каза още Юрий Кучев пред медиите.

След решението на БФС от ръководството на Локомотив (Пловдив) изразиха категорично несъгласие.

От клуба излязоха с официална позиция, в която уточниха, че ще предприемат всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защитят своите интереси и ще използват всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, както и за проверка на неговата законосъобразност.

"ПФК Локомотив Пловдив изразява своето дълбоко и категорично несъгласие с решението на ДК към БФС, с което на нашия отбор бе наложена служебна загуба с резултат 0:4 в градското дерби с ПФК Ботев Пловдив.

Инцидентът по време на срещата – хвърляне на бутилка от сектор, в който се намираха наши привърженици, при което бе уцелен вратарят на съперника и мачът бе прекратен в 41-вата минута при резултат 1:1 – е тежък и неприемлив. ПФК Локомотив Пловдив категорично осъжда подобни прояви и активно съдейства на компетентните органи за установяване и санкциониране на извършителя.

Въпреки това, считаме че решението на Дисциплинарната комисия представлява грубо нарушаване на приетите правила и принципите на спортната справедливост и равно третиране на футболните клубове. Мачът бе прекратен вследствие на единичен акт, а не по воля или отказ на нашия отбор да продължи играта. Нашите футболисти и треньорски щаб бяха готови срещата да бъде доиграна при нормални условия.

Това решение, с което се присъжда служебна загуба на Локомотив, не отчита всички факти и обстоятелства, и по своята същност представлява безпрецедентен случай не само за българския футбол, но и за европейската спортна практика.

ПФК Локомотив Пловдив ще предприеме всички възможни действия в съответствие с българското законодателство, за да защити интересите на клуба. Ще използваме всички предвидени спортно-правни механизми за обжалване на решението, за проверка на неговата законосъобразност и съответствието му с всички действащи законови актове и вътрешни правила и процедури.

Предстои да се запознаем подробно с мотивите и съображенията, изложени в решението, както и със събраните факти, обстоятелства и доклади, на които то се основава. Настояваме за пълна прозрачност и публично оповестяване на всички документи и материали по случая.

Считаме, че справедливото решаване на възникналия казус е от особено значение не само за нашия Клуб, а от значение за цялостното развитие на българското първенство и правилата за неговото провеждане. В този смисъл – считаме, че всяко действие и решение на компетентните органи следва ясно да съобрази тази отговорност и да бъде в интерес на развитието на футболната игра.

ПФК Локомотив Пловдив вярва в честната игра, в справедливостта и в равнопоставеността между клубовете. Победите трябва да се извоюват на терена, а не чрез административни актове", гласи официалното становище от ръководството на клуба.