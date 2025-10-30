ЦСКА обяви кой е новият изпълнителен директор

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА, информираха официално от футболния клуб. Вангелов заменя на поста подалия оставка Радослав Златков.
С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на "армейския" тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена, съобщава БТА
Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия "Васил Левски". Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на Управителния съвет на Българската федерация по борба.
Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на Управителния съвет на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 година. Вангелов има и успешен собствен бизнес.
През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.
ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб", се посочва в съобщението от лагера на "червените".
