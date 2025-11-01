Не дерби на Пловдив, а война: Удариха по главата вратаря на Ботев, прекратиха мача

Грозни сцени на дербито на Пловдив! Фенове на местния Локомотив удариха по главата с бутилка с минерална вода вратаря на „канарчетата“ Даниел Наумов, който падна на земята. Медицинският щаб на гостите не позволи на Наумов да продължи срещата, а от неговия отбор вече бяха взели решение, че няма да го заменят.

От "Локомотив" не бяха съгласни с решението на съдията Драгомир Драганов, но в крайна сметка дербито на Пловдив бе прекратено.

По този повод кметът на града Костадин Димитров излезе с публикация във Facebook.

"Абсурдно поведение на феновете на дербито в любимия ни град. Някак се обезценяват всички усилия за по-добри стадиони, за по-успешни отбори, за пловдивчани, горди от успехите в спорта. Изтрити от една грозна проява по време на мача. Една хвърлена бутилка обезсмисли всичко. В тази връзка, не знам как ще продължим да градим, да строим стадиони. За кого ги строим? Силно се надявам да е за нормалните привърженици, които подкрепят отборите си със сърце и душа, а не с хвърляне на бутилки и побой над делегата", написа той.

Той посочва мерките, които ще бъдат предприети.

"В разговор с директора на полицията искаме установяване на извършителя на вандалската проява. В такъв с председателя на футболната централа, правосъдния министър и народни представители от ГЕРБ, които са вносители на Закона за футболното хулиганство, искаме по-бързото му приемане. Още тази седмица ще има среща с представители на "Ботев", "Локомотив" и БФС за установяване на стриктен пропусквателен режим. Ние няма да строим за онези, които рушат. Ще строим за радостта от достойната игра", пише Димитров.

Реагира и спортното министерство.

"Министерството на младежта и спорта остро осъжда проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на "Локомотив" и "Ботев". Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните", посочват от ведомството.

"Министерството на младежта и спорта за пореден път призовава народните представители спешно да приемат Закона за борба със спортното хулиганство, който вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание. Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора", допълват от спортното ни министерство.