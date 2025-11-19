След ментето на Евровизия Русия иска да организира и паралелен Мондиал

След като организира менте на песенния конкурс Евровизия, пропагандирано като парад на традиционализма и семейните ценности, но в крайна сметка спечелено от виетнамски гей, сега Москва е решила да организира и паралелен Мондиал, който да се проведе по време на Световното първенство по футбол, което ще се проведе догодина в САЩ, Мексико и Канада.

Руските национали бяха изхвърлени от участие в международните турнири под егидата на ФИФА и УЕФА заради агресията срещу Украйна и вече четвърта година гледат големия футбол само по телевизора.

Сега идеята е на паралелното световно да бъдат поканени отбори, които не са успели да се класират за истинското Световно първенство, а първата покана щяла да е за Сърбия, пишат сръбски и македонски медии. Те допускат и че същата благодатна оферта ще пристигне и във Федерацията по футбол на Босна и Херцеговина, но това не е ясно, защото страната все още не е изпуснала последния влак за класиране.

Българските национали също няма да ходят на истинското Световно, но не е ясно дали изобщо ще бъдат поканени на руското менте, чиято идея е да намали гледаемостта на Мондиала. Не е ясно и как БФС би възприел подобна оферта.