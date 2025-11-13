БНТ излъчва последните мачове на националния отбор за годината

Българската национална телевизия ще излъчи последните две срещи от световните квалификации на националния отбор на България по футбол за Мондиал 2026 г.
Играчите на Александър Димитров гостуват в Бурса на Турция на 15 ноември, събота. Мачът от 19:00 ч. е на живо по БНТ 1 и БНТ 3.
Началото на студийната програма по БНТ 1 и БНТ 3 е в 18:30 ч. Водещ на предаването ще бъде Илиян Енев. В студиото ще гостуват Михаил Мадански и Гошо Гинчев, а двубоят ще бъде коментиран от Ивайло Ангелов. От Турция всички отзиви преди и след срещата ще събира Стефан Георгиев.
Три дни по-късно „лъвовете“ приключват футболната си година с домакинство на Грузия на Националния стадион „Васил Левски“. Двубоят срещу Хвича Кварацхелия и компания започва в 21:45 ч. Студиото преди срещата започва в 21:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Водещ ще бъде Радостин Любомиров. На коментаторския пулт за този мач ще бъде Илиян Енев, а репортери на терен са Виктория Георгиева и Стефан Георгиев.
Новините от лагера на националния отбор са свързани с контузиите на основни играчи.
След като от състава отпадна Радослав Кирилов, към него се присъединиха и бранителите Антон Недялков и Петко Христов. На тяхно място селекционерът Александър Димитров повика Станислав Иванов от „Лудогорец“ и защитника на датския отбор „Вейле“ Стефан Велков.
