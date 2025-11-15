Дори и без Ердоган, Турция надви България с 2:0

Турция победи България с 2:0, но по всичко изглежда ще остане без директно класиране на Мондиал 2026 след успеха на Испания с 4:0 над Грузия. Въпреки предварителните очаквания, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган така и не присъства на срещата.

Само допреди седмица в публичното пространство циркулираше новината, че той ще посети двубоя заедно с българския си колега Румен Радев, но в крайна сметка никой от двамата държавни глави не се появи на трибуните на стадион „Ататюрк“.

В навечерието на срещата УЕФА забрани хореография на феновете от ултрас фракцията на Бурсаспор „Тексас“, които бяха подготовили картина, на която младите Кенан Йълдъз и Арда Гюлер гледат триумфиращия Наим Сюлейманоглу.

Вероятно от европейската централа са счели почитането на спортистa, избягал от комунистическия режим в България, за провокация срещу съперника. На загрявката преди срещата турските национали държаха надпис „Съболезнования на нашия скъп народ“ по повод кончината на 20 турски войници, загинали при самолетна катастрофа в Грузия.

Напълно според очакванията Турция бе отборът, който владееше иницитивата от самото начало и по никакъв начин не изглеждаше играчите на Винченцо Монтела да са повлияни от мащабния скандал със залагания, разтресъл местния футбол.

В 12-ата минута южните ни съседи стигнаха до първото си по-опасно положение, но Керем Актюркоглу пропусна да се разпише с диагонален удар. 4 минути по-късно шотландският съдия Никълас Уолш отсъди дузпа за игра с ръка на Християн Петров. Звездата на Интер Хакан Чалханоглу бе безкомпромисен от бялата точка и откри резултата.

За цялото първо полувреме играчите на Александър Димитров бяха в състояние да отправят само един изстрел към вратата на съперника, но Угурджан Чакър спаси удара от пряк свободен удар на капитана Кирил Десподов.

След почивката домакините видимо намалиха темпото и в 58-ата минута българите имаха идеална възможност да се възползват от това, но далечния удар на Георги Русев срещна дясната греда. Към средата на полувремето в резултат на извършените смени турците се активизираха и в 66-ата минута Кенан Йълдъз пропусна да реши всичко, след като шута му мина покрай вратата.

Въпреки това националите ни издържаха на натиска и в 78-ата минута можеха да стигнат до малко очаквано равенство, но Чакър изби изстрела на Русев. Вместо това в 83-ата минута домакините оформиха крайното 2:0 когато Атанас Чернев си отбеляза автогол след центриране на Хакан Чалханоглу. За бранителя на Ещрела Амадора това е второ попадение в собствената му врата, след като това злощастно обстоятелство се случи и при визитата на Испания.