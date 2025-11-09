Левски преглъща разочарованието след дербито – клубът обеща футболът да победи

Загубата с 0:1 от ЦСКА във Вечното дерби остави силен отпечатък върху настроението на „Герена“. Единственият гол на Джеймс Ето’о в 77-ата минута сложи край на серията от шест последователни победи на Левски и върна интригата в шампионата.
Реакциите след последния съдийски сигнал бяха бурни. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров не скри недоволството си, заявявайки, че съперникът е разчитал повече на прекъсванията на играта, отколкото на активен футбол. Неговите думи бързо предизвикаха отзвук сред феновете и медиите.
Днес клубът пусна публикация в социалните мрежи, в която се усещаше желание да се обърне страницата. От „Герена“ благодариха на привържениците си за подкрепата и заявиха, че отборът ще продължи напред със същата амбиция. „Футболът ще победи“, написаха от клуба, подчертавайки, че силата на Левски винаги е била в единството – както при успехите, така и в трудните моменти.
Въпреки поражението „сините“ запазват лидерската позиция в класирането. С актив от 35 точки те са на пет пред ЦСКА 1948, който е с мач по-малко. Лудогорец, шампион през последните 14 сезона, остава на четвърто място, но с два двубоя пасив и възможност да съкрати дистанцията.
На „Герена“ предпочитат да гледат напред – към следващите мачове, към стабилността и към това, което клубът нарича своя запазена марка: устойчивост след трудните дни и вяра, че футболът, в своя чист вид, в крайна сметка надделява.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Карълайн Левит: Би Би Си е пропагандна машина, пълна със 100% фалшиви новини
Минимална заплата 1050 евро поискаха десетки хиляди португалци в Лисабон
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари