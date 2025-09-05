Футболната звезда Неймар наследи 1 млрд. долара от анонимен дарител

Футболната суперзвезда Неймар е наследил един милиард долара от анонимен бразилски милиардер, съобщи Нова телевизия.

Неизвестният мъж е завещал цялото си богатство на футболиста, защото „се припознава на личностно ниво в него“.

Според "Дейли мейл" милиардерът от южноамериканската страна няма наследници и това също е причина да посочи 33-годишния спортист.

Макар че завещанието е удостоверено на 12-и юни пред двама свидетели, Неймар може да срещне някои законови трудности преди да се сдобие с богатството на покойния милиардер.

Бразилецът Неймар да Силва Сантос Жуниор е считан е за един от най-добрите футболисти в света. През 2009 г. дебютира в професионалния футбол с екипа на Сантос, където изиграва 5 сезона.

През лятото на 2013 г. е купен от Барселона, където бързо се налага като основен футболист. През 2015 г. Неймар печели пет трофея с Барселона.

На 10 август 2010 г. Неймар дебютира за националния отбор на Бразилия, вкарвайки попадение във вратата на САЩ. Има изиграни 128 мача като национал, в които е отбелязал 79 гола, по този показател Неймар е най-резултатният футболист за националния отбор на Бразилия.

През август 2017 г. той преминава в Пари Сен Жермен, след като френския клуб плаща освобождаващата му клауза от €222 млн. Това прави Неймар най-скъпият футболист в света. В момента Неймар играе в бразилския "Сантос".

През 2019 г. е обявен от списание Форбс за третия най-добре платен спортист след Кристиано Роналдо и Лионел Меси.