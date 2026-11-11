Преговорите в Абу Даби. Фронтова линия с Камен Невенкин 11.11.2026 г.

Преговорите в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, ще са основната тема на Фронтова линия с Камен Невенкин днес.

Русия вече проявява претенции не само към Украйна, но и към България. Едно от условията на руснаците, за да започнат преговори за мир в Украйна, е да НАТО да се върне в границите си от 1997 г., когато ние още не бяхме член на Алианса.

Все още не е напълно ясно какво значи това - дали Русия иска България да напусне Пакта или само да не допуска съюзнически войници на своя територия.

Продъжава да е неясно и дали Европа ще вземе участие в преговорите. Засега руската страна се съпротивлява.

Към момента изглежда, че единственият резултат от преговорите ще бъде омбен на голям брой военопленници. Но някои от участниците се изказват с повече оптимизъм.

Същевременно боевете по фронтовете на Украйна продължават и ще ги обсъдим подробно с Каме Невенкин.

Очакваме Вашите въпроси в живия чат на предаването.

Започваме в 19 часа.

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