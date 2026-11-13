Калоян Методиев в подкаста на OFFNews: Мъпетът Радев води държавата към катастрофа

Видял съм отблизо какво представлява Радев и съм напуснал с гръм и трясък. Това заяви в подкаста на OFFNews политологът Калоян Методиев, който в продължение на една година бе шеф на кабинета на президента Румен Радев по време на първия му мандат като държавен глава.

"От президентството той правеше вътрешнопартийния преврат срещу Корнелия Нинова с идеята да подкрепя логистично ГЕРБ. Намерението му беше да е алтернативен център на властта и да може впоследствие да влезе и в оперативната политика. По това време от президентството се логистираше и ИТН. Така че се сблъскахме, защото имам недостатъка в политиката често да гледам в черно и бяло. Оказа се, че има много задкулисие, което се е настанило зад образа на смелия или добрия генерал. Излезе, че нито е смел, нито е добър управленец. За него можем да говорим като за проект - управляем и подчинен, тип "мъпет", каза Методиев.

Според него Радев е проект на пловдивско задкулисие, зад което е възможно да стоят олигарси и лоби, което се стреми да е близо до властта.

"Има обаче едно "но" - доказано е, че българската олигархия е най-простата олигархия в Европейския съюз. Неслучайно мине-не мине време и те се изпозастрелват едни други. Неслучайно имаме вече 156, 157, не знам колко станаха, знакови убийства. Сега, при последните, според прогресисткия жаргон, става дума за битова престъпност. Та, тази групичка инвестира в Радев и според мен направиха куца инвестиция. Защото да вземеш властта е лесното, но да я упражняваш не е", каза той.

Според Методиев в момента България е в състояние на социална и икономическа катастрофа, административен разгул, политическа некадърност, просташки език.

"Демонстрират ни самочувствие без покритие, тоест имаме всички елементи, за да кажем, че това управление е некадърно, непригодно и води държавата към катастрофа", добави той.

Политологът определи основната част от народните представители на "Прогресивна България", които на брой са 131, като "ръкопляскачи".

"Те са инструктирани когато и да влезе Радев, каквато и глупост да каже, да му ръкопляскат. От 25 години се занимавам с политика. От тия 131 депутати, от които зависи нашия живот, 120 аз нито съм ги виждал, нито съм ги чувал, нито знам какво представляват, единствено чета, че по няколко пъти си поправят биографиите на сайта на Народното събрание", каза Методиев.

В студиото на OFFNews той бе донесъл и черновата на бюджета за следващата година, в който изброи няколко безумни според него разходни пера.

"В приложение 2 към бюджета са предвидени 44 проекта за Министерството на отбраната, огромни пари - 2,23 процента от БВП, при положение че могъщите държави дават 1,5%, а освен това и ние сме в процедура за свръхдефицит. Казаха ни: "Стягайте коланите", а тук цари някакъв ужасен разгул", каза Методиев.

И даде конкретни примери за проекти за стотици милиони евро, от описанието на които изобщо не се разбира за какво точно ще бъдат похарчени средствата.

"А знаете ли колко пари са предвидени за линейки през следващите 3 години? 3 милиона! Създават си собствен свят, собствена номенклатура по сръбски и унгарски модел, за да могат да упражняват властта на фона на вдигане на данъци, акцизи, осигуровки и масово обедняване", каза той.

Според него харизмата на Румен Радев като лидер вече се е спихнала.

"Радев все по-рядко общува в свободна среда. Последната половин година да сте го виждали сред хора? Ами, те ще го напсуват! Дори хора от инициативния му комитет се проклинат, че са го подкрепили. Сега са пуснали без търг лот на цена от 40 милиона евро магистрала до Симитли. Най-тежките трасета са в Италия. Строят километър магистрала в Алпите за 20-25 милиона евро с виадуктите и тунелите. Те са си мостоваци и пътищари от римско време, ние тука правим двойна цена", каза Методиев.

Според него за втория тур на президентските избори в подкрепа на Йотова са били активирани наред с избиратели на Възраждане и Величие, то и контролиран вот от близки до Прогресивна България олигарси.

"Виждаме и резултатите от махалите и в смесените региони. Очевидно е и че ДПС удари едно рамо. Цялото това нещо успя да добута до 1 милион гласа. Така че определено говорим за огромно спихване. Сега, ако Радев излезе на избори, ще е боксовата круша на обществото", добави той.

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