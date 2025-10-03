Здравната каса плаща за секцио само при медицински показания

Какво заплаща Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за проследяване на бременността и женското здраве след раждане? Какви прегледи и изследвания са безплатни за децата? Информация за това дава кампанията "НЗОК за теб".

Майчино здравеопазване

Програма "Майчино здравеопазване" е включена в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването. Програмата има за цел наблюдение върху протичането на нормална бременност или бременност с риск, както и ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода.

Профилактичните прегледи по програмата включват медицински дейности и изследвания за периода от диагностициране на бременността до 42-я ден след раждането.

За да ползват медицински услуги по тази програма, бъдещите майки трябва да бъдат здравноосигурени.

Кой проследява бременността?

Жените с нормална бременност имат право да изберат кой ще наблюдава бременността им. Това може да бъде специалист по акушерство и гинекология или общопрактикуващият им лекар. При рискова бременност програмата се изпълнява само от акушер-гинеколог. Наблюдението на бременността от специалист по акушерство и гинекология се извършва с „Медицинско направление“, издадено от общопрактикуващия лекар, еднократно за срока на бременността и за първите 42 дни след раждането.

Изборът на наблюдаващ лекар може да бъде променен по всяко време през срока на бременността.

На какви прегледи и изследвания имат право бременните?

В наблюдението на жени с нормална бременност са включени задължителни медицински дейности и лабораторни изследвания, които трябва да се извършат в различните периоди на бременността.

Избраният специалисти снема анамнеза за установяване на рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици), определя се вероятния термин на раждане.

При първо посещение се изследват:

- хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ;

- определяне на кръвна група и резус фактор;

- изследване за сифилис;

– изследване за хепатит В (HBsAg);

– изследване за хепатит С (anti-HCV);

– изследване за HIV (при съгласие).

Прегледи и изследвания през бременността

Изследването на кръвна захар, урина - седимент, уробилиноген – се прави веднъж в 5-ия и в 8-ия лунарен месец.

Измерването на артериално кръвно налягане и антропометрия (ръст, измерване на телесна маса, външна пелвиметрия,) е веднъж в 1-ви триместър; еднократно във всеки следващ лунарен месец; два пъти в ІХ и Х лунарен месец.

Гинекологичен статус се проверява при първо посещение и в ІV лунарен месец.

При първо посещение се взема материал за онкопрофилактична цитонамазка.

Микробиологично изследване на влагалищен секрет изследва веднъж при първо посещение и в ІХ лунарен месец.

Акушерска ехография се провежда 4 пъти за периода на бременността: - в 4 – 10 г. с.; в 11 – 13+6 г. с.; в 18 – 23+6 г .с.; в 3-ти триместър.

Ехографският преглед за фетална морфология е еднократен.

Проследяването на сърдечната дейност на плода се осъществява от 5-ти лун. мес. по веднъж във всеки следващ лунарен месец; а в ІХ-ти и Х-ти – по два пъти.

Какви са допълнителните прегледи и изследвания при рискова бременност?

Освен прегледите и изследванията, като при нормална бременност, жената има право на допълнителни изследвания.

При рискова бременност - на жени над 35-годишна възраст се назначават две допълнителни ехографии. Прави се и серумен скрининг за: алфа-фетопротеин, свободен бета ЧХГ за оценка на риска от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба в периода между 15-та и 19-та гестационна седмица.

При всяка рискова бременност се предвиждат консултация със съответни специалисти - според вида на риска, и съответните специализирани изследвания.

Кой издава болнични листове на бременните?

Съгласно Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листа, както следва:

- за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от лекаря, който осъществява наблюдението на бременната; в болничния лист задължително се вписва терминът на раждането;

- за 42 календарни дни непосредствено от раждането – от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско наблюдение – от личния лекар;

за 48 календарни дни (продължение на предходния болничен лист).

Трябва ли да се заплаща раждането?

НЗОК заплаща раждането по клинична пътека № 5.1 „Нормално раждане“ и КП №5.2 „Раждане чрез цезарово сечение“. Секциото се заплаща само ако има съответните индикации за прилагането му, т.е. само по медицински показания и ако лечебното заведение за болнична помощ има сключен договор с НЗОК по тази пътека. В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи.

НЗОК не заплаща секцио по желание на бременната, без да има медицински индикации.

На какви изследвания след раждането има право жената?

По програма „Майчино здравеопазване“ се извършва рутинно послеродово наблюдение до 42-ия ден след раждането, което включва

- общ преглед, в т.ч. оценка на психичен статус,

- измерване на артериално налягане, и др.;

-промоция на кърменето;

- изследване на: хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити, СУЕ, албумин и седимент в урината.

Заплаща ли здравната каса прегледи за здравнонеосигурени лица?

За бременни, които не са здравноосигурени, също са предвидени прегледи и изследвания. Обхватът на дейностите е регламентиран в Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Програма "Детско здравеопазване"

Програмата включва пакет от профилактични прегледи, в зависимост от възрастта на детето.

До навършване на едномесечна възраст на детето

- анамнеза и подробен статус, съвети за грижи за новороденото и насърчаване на кърменето - до 2 прегледа до навършване на едномесечна възраст с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни;

- до 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар - първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение при осъществен избор на родителите/законните настойници на лекар на детето. При липса на избран личен лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до 24 часа след избора на личен лекар.

НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти до 2 посещения до 6 месеца след изписване от лечебното заведение, като първото е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение. Те са наети от общопрактикуващия лекар. Медицинските сестри, акушерки или лекарски асистенти не сключват договор за работа с НЗОК/РЗОК.

Това могат да направят само общопрактикуващи лекари, които наемат, по преценка, медицински персонал.

След 1-я месец до навършване на 1 година

- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие - 1 път месечно в рамките на календарния месец, измерване на обиколка на глава и гърди – през първите 6 месеца след раждането – при всеки преглед; 1 път на деветмесечна и на едногодишна възраст – по време на ежемесечния преглед;

- обща оценка на зрението - ориентировъчно, обща оценка на слух - 2 пъти годишно, на шестмесечна и едногодишна възраст;

- клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия - 2 пъти, при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст;

- ехографско изследване на отделителна система - еднократно на шестмесечна възраст, като това изследване не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва изследването, след като получи информация от него за специалистите в страната, които могат да го извършат. Провежда се от лекар специалист по детска нефрология, или по педиатрия с допълнителна квалификация по ехография или от лекар-специалист по образна диагностика.

- преглед за ранно откриване на вродена/наследствена очна патология – еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст;

- медико-диагностични изследвания се правят 2 пъти годишно - при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст за: хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC; седимент в урината, изследване на албумин в урината.

От 1 до 2-годишна възраст

- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психично развитие – 4 пъти годишно – през период не по-малък от 2 месеца.

От 2- до 7-годишна възраст

- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди – 2 пъти годишно, през период не по-малък от 4 месеца;

- оценка на психично и физическо развитие – веднъж годишно;

- оценка на зрителна острота – ориентировъчно – 1 път на 5-годишна възраст;

- медико-диагностични изследвания се правят за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит и СУЕ – 1 път на 3-годишна възраст. Изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана – 1 път годишно.

От 7- до 18-годишна възраст

- анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, измерване на артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване за зрителна острота (ориентировъчно) и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, изследванe на урина за протеин (с тест-лента) – 1 път за календарната година.

Провеждат се следните медико-диагностични изследвания: ПКК - поне 8 показателя, урина (химично изследване и седимент) – на 7-, на 10-, на 13- и на 16-годишна възраст; изследване на кръвна захар и триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол – на 16-годишна възраст.

Нов акцент при профилактиката в детска възраст е възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването, което става все по-разпространено сред децата. В изследването на кръвта, на липиди има заложен и холестерол при децата на 16 години.

Подробна информация за всички прегледи и изследвания, на които бременните жени имат право, както и подробности по програма „Детско здравеопазване“ е публикувана на сайта на НЗОК – меню Национален рамков договор – Медицински дейности 2023-2025 г.