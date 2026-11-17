Технически проблем на банка "Джей Пи Морган Чейс" (JP Morgan Chase) предизвика ефект на доминото в цялата финансова система в САЩ, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Хиляди потребители се оплакаха от затрудения в достъпа до своите онлайн сметки в няколко големи американски банки и услугата за парични преводи "Зел" (Zelle) вчера.

"Джей Пи Морган Чейс" изпита временен проблем, свързан със софтуерна грешка в локална хардуерна система", съобщи говорител на банката. Той уточни, че тази неизправност вече е отстранена и че се работи за нормализиране на онлайн банкирането.

Проблемът не се дължи на кибератака, подчерта говорителят на "Джей Пи Морган".

Американските банки бяха засегнати от технически проблем, след като два други сектора от най-голямата икономика в света преживяха голям срив през последните дни. Първо, редица услуги на софтуерния гигант "Майкрософт" (Microsoft) не функционираха няколко часа в четвъртък, а на следващия ден бяха спрени полетите в цялата страна.

Също вчера, американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) съобщи за "технически проблем", довел до временно забавяне на излитащи полети.

Американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) съобщи за "технически проблем", който е довел до временно забавяне на излитащи полети, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Компютърната неизправност е бил отстранена за около 1 час и 40 минути, казаха от въздушния превозвач и се извиниха на засегнатите пътници.

По данни на проследяващия уебсайт "Флайт Ауеър" (FlightAware) вчера следобед са били забавени 645 полета (една пета от всички на компанията), а 25 са били отменени. Не е ясно обаче колко от тези полети са били спрени заради "техническия проблем", в момент, когато въздушният трафик в САЩ продължава да се възстановява след спирането на полетите в цялата страна в петък, посочва Ройтерс.

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