Започва акция по кръводаряване в София за пострадалите на АМ ''Тракия''

Започва акция за кръводаряване в подкрепа на пострадалите на АМ “Тракия” в Националния център по трансфузионна хематология в София. Началото й е насрочено за 8 часа сутринта, предаде БНР.
От Българския червен кръст, които са сред организаторите на акцията, призовават за участие хората, които отговарят на медицинските изисквания за кръводаряване - здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, които не са приемали лекарства поне през последните 48 часа.
Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Желаещите трябва да са отпочинали, да са се нахранили предварително и да носят личната си карта. Всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние и преминава медицински преглед и предварително изследване.
Окончателната преценка за допускане до кръводаряване се извършва от лекар на място. При назначено лечение хората не трябва да прекъсват приема на лекарства по собствена преценка, за да участват в акцията, посочват от БЧК.Следете новините ни в :
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11.11 2026 в 09:45
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