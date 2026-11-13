Скрининг в парламента насочи вниманието към ранното откриване на диабет

Под надслов „Действайте рано срещу диабета“ днес в Народното събрание се проведе скрининг за захарен диабет сред народните представители и работещите в парламента.

Инициативата е на Български Форум Диабет по повод предстоящия Световен ден на диабета – 14 ноември и се провежда под патронажа на Комисията по здравеопазването с подкрепата на председателя на 52-рото Народно събрание г-жа Михаела Доцова.

Инициативата бе официално открита от председателя на Комисията по здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов. Той подчерта, че предиабетът и диабетът са изключително сериозен проблем, тъй като 40% от пациентите остават недиагностицирани, а в същото време залобяването води до много усложнения и инвалидизация.

Проф. Ангелов увери, че Български форум Диабет има активен партньор в лицето на Комисията по здравеопазването и на Народното събрание.

„Надявам се заедно да постигнем по-добри резултати в битката за здрави българи, по-ранно откриване на диабета като заболяване и предиабет и, разбира се, да разпространяваме знанието за здравето, което е най-важно за нас като лекари“, каза проф. Ангелов.

„Като част от мрежата на Европейски форум Диабет, наша отговорност е да съдействаме за провеждане на ефективни европейски политики в областта на захарния диабет, за да може в България да се прилагат световните стандарти на грижи за захарен диабет, с основна цел подобряване на здравето и качеството на живот на хората със захарен диабет в страната. Това е изключително важно и всички трябва да обединим усилията си. Без подкрепа на институциите това няма как да се случи“, каза чл. кор. проф. Цветалина Танкова, дмн – председател на Български Форум Диабет, началник на Клиника по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и член на Борда на Европейската асоциация за изучаване на диабета. Тя отбеляза, че в България е направено изключително много по отношение на диабета, но са нужни още усилия, основно в областта на скрининга и ранното откриване на заболяването.

Специален гост на събитието бе изпълнителният директор на Европейския диабетен форум Барт Торбейнс. Той заяви подкрепата на представляваната от него структура към дейността на Български Форум Диабет и добави: „Диабетът е сериозен проблем за общественото здраве в Европа и в България. И това да имаме подкрепата на председателя на Комисията по здравеопазване и да провеждаме скрининг днес тук, в парламента, е изключително важно“.

В скрининга се включиха над 200 души, като всички желаещи имаха възможността да преминат през измерване на телесен състав, артериално налягане, гликиран хемоглобин и кръвна захар. На база на показателите и чрез въпросника FINDRISC изследващите се получиха оценка на индивидуалния им 10-годишен риск от развитие на диабет, а при необходимост им бяха предоставени препоръки за неговото намаляване.

Захарният диабет е социалнозначим проблем и едно от най-бързо нарастващите здравни предизвикателства в световен мащаб. По данни на Международната Диабетна Федерация понастоящем 589 млн. души, или един от девет възрастни по света, са със захарен диабет. В България засегнатите са около 850 000 според статистиката на Националната здравноинформационна система. Над 40% от хората с диабет в света не са диагностицирани, а при около 50% от хората със захарен диабет заболяването се открива късно, когато вече имат усложнения.

Тези данни подчертават необходимостта от редовен скрининг при хора с повишен риск, както и при всички над 35-годишна възраст, независимо от наличието на рискови фактори.

Именно затова и темата на Световния ден на диабета за 2026 година е „Действайте рано срещу диабета“, като се поставя фокус върху ранната диагностика и намаляването на риска. Преодоляването на пропуските в откриването на захарния диабет е глобален приоритет и една от целите на Световната здравна организация, предвиждаща до 2030 г. 80% от хората с диабет да бъдат с поставена диагноза.

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