В Университетския медицински център в Грьонинген, в Нидерландия, мъж е бил опериран от доброкачествен тумор, тежащ 10,3 килограма. Туморът се е намирал в чревния му тракт.

Лекарите успяват да отстранят образуванието, като временно изваждат всички черва от тялото. Това съобщи болницата в понеделник, предаде АНП.

Туморът е открит случайно, когато мъжът отишъл в друга болница заради пневмония. Според хирурга Сийбранд Хофкер тогава пациентът не е имал оплаквания в коремната област. При прегледа обаче лекар напипва голямо образувание, заемало почти цялата коремна кухина. Впоследствие се оказва, че всяка година от около 2000 г. коремът на мъжа е нараствал малко по малко, пише БТА.

Туморът достига размерите на голяма баскетболна топка и е трябвало да се предприеме нещо. Простото му отстраняване е много трудно, не на последно място защото в тумора е имало големи кръвоносни съдове. В крайна сметка цялата чревна система заедно с тумора е била временно извадена от тялото, а след това е върната обратно, но вече без тумора.

Според хирурга Хофкер операцията, извършена от екип от коремни, трансплантационни и пластични хирурзи, е преминала успешно. Операцията е продължила общо десет часа. Червата са били извън тялото малко повече от четири часа, докато обикновено това е възможно само за четвърт час. „Тук са обединени различни техники и специализации“, казва Хофкер.

Според Университетския медицински център в Грьонинген това се прави за първи в Европа. Пациентът Роналд ван де Кименаде вече няма оплаквания и се чувства като прероден, както споделя. „Операцията наистина ме спаси.“

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