ПБ оттегля спорните промени в Закона за личната помощ

"Прогресивна България" ще оттегли спорните промени в Закона за личната помощ, които предизвикаха бурни реакции сред опозицията в парламента, както и от майки на деца с увреждания и лични асистенти. Това съобщи депутатът от Демократична България Анна Бодакова във фейбук профила си.

"На фона на лъжите на Слави Василев за депутатските заплати и статуси за бурния вятър, натискът на опозицията даде необходимия резултат. Никой няма право да се подиграва с хора в уязвимо положение и да отнема вече предоставени права на личните асистенти", написа тя.

По-рано днес по покана на "Демократична България" бе направена среща в Народното събрание, където майките на деца с увреждания и лични асистенти поискаха от управляващите още днес да оттеглят промените в Закона за личната помощ. Покана за още една среща имаше и от Гълъб Донев.

"Това е геноцид, да дойде Румен Радев да каже ние ли сме олигарсите на България", настояха майките на среща в Народното събрание. Майките и личните асистенти споделиха несъгласията си с промените в законопроекта и бяха категорични, че няма да допуснат този законопроект да бъде приет в този му вид.

Те настояха докато поправките не бъдат напълно изтеглени, да не провеждат разговори с управляващите, както и заплашиха, че ако не бъде чуто искането им ще излязат на протест.

Майките и личните асистенти също поискаха среща със социалния министър Наталия Ефремова и премиера Румен Радев, за да им бъде обяснено как е внесен този законопроект, тъй като никой не е водил разговори с тях.

Вчера в парламента опозицията остро се противопостави от внесения от депутати от ПБ законодпроект.

По-рано днес в Дъблин министър-председателят Румен Радев коментира, че ще бъдат предложени механизми, които да дадат на майките на деца с увреждания по-голяма свобода на избор как да се осъществяват трудовите им отношения с държавата.

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