Съвременното лечение на рак във фокуса на национален конгрес по онкология

От 12 до 14 ноември 2026 г. в София, се провежда ежегодният Български национален конгрес по онкология с международно участие, организиран от Българското онкологично научно дружество (БОНД). Тридневният форум събира водещи специалисти от България и чужбина, които представят как съвременното онкологично лечение променя съдбата на пациентите.

Научихме се да разбираме рака и да го лекуваме все по-прецизно. Но модерната онкология не започва с първата инфузия. Тя започва много по-рано, понякога с една покана: „Време е за Вашия скрининг“. Следващата революция трябва да бъде ранното откриване и това е въпрос на национална политика и ангажимент от страна на държавата. Защото медицината не лекува проценти, тя лекува хора. Затова нека погледнем отвъд онова, което вече умеем да лекуваме, и да вземем мерки преди ракът да разбие вратата, каза при откриването на конгреса проф. д-р Асен Дудов, председател на БОНД.

Тазгодишната тридневна научна програма обхваща съвременните подходи в лечението на широк спектър онкологични заболявания, сред които: колоректален карцином, рак на белия дроб, простата, гърда, бъбрек, стомах и гастроезофагеална връзка, уротел, панкреас, яйчник, както и гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ) и невроендокринни тумори (НЕТ). Специално внимание е отделено на имунотерапията, антитяло-лекарствените конюгати, прицелните терапии при носители на конкретни мутации, както и на данните от реалната клинична практика. Делегатите ще участват в поредица от дискусионни панели, посветени на практическото приложение на новите стандарти у нас.

Сред международните гости на конгреса тази година са едни от най-влиятелните имена в световната онкология.

• Prof. Eric Van Cutsem – почетен член на БОНД и световно признат експерт в областта на медицинската онкология на храносмилателната система. Той е професор-емеритус в Университета в Льовен (KU Leuven) и дългогодишен ръководител на Отделението по онкология на храносмилателната система в Университетските болници „Gasthuisberg“ в Белгия. Автор е на над 740 публикации в PubMed с повече от 120 000 цитирания и H-фактор 150, което го поставя сред 1% най-цитираните учени в света в областта на клиничната медицина. Съосновател е на Digestive Cancers Europe и на конгреса ESMO GI / World Congress on Gastrointestinal Cancer в Барселона.

• Prof. Camillo Porta – професор по медицинска онкология в Университета в Бари „Алдо Моро“ и ръководител на Отделението по медицинска онкология в университетската болница Policlinico Consorziale, в Бари, Италия. Той е президент на Италианската нефро-онкологична група (GION) и е международно признат експерт по бъбречно-клетъчен карцином.

• Prof. Amit Bahl – консултант клиничен онколог в Bristol Cancer Institute, Университетски болници Бристол, Великобритания, и председател на Британската уро-онкологична група (BUG). Специалист е в лечението на урологичните карциноми и на карцинома на гърдата, и е сред пионерите на простатната брахитерапия.

• Prof. Bojan Zarić – доцент в Медицинския факултет на Университета в Нови Сад и ръководител на Отделението за диагностика и лечение на рака на белия дроб, както и на Звеното за клинични изпитвания в Института по белодробни болести на Войводина, Сърбия. Експерт е в областта на торакалната онкология и интервенционалната пулмология.

• Prof. Aysegül Ilhan-Mutlu – доцент в Клиниката по онкология към Медицинския университет във Виена, Австрия, с фокус върху гастроезофагеалните и горните гастроинтестинални тумори, и върху молекулярните биомаркери (HER2, PD-L1, Claudin 18.2), които насочват избора на лечение.

• Prof. Davide Melisi – доцент по медицинска онкология в Университета във Верона, Италия, и ръководител на Изследователското звено по молекулярна клинична онкология на храносмилателната система. Той е международно признат специалист по рак на панкреаса и механизмите на лекарствена резистентност.

• Dr. Dora Niedersüß-Beke – водещ старши лекар на Хематологично-онкологичната амбулатория към Центъра по онкология, хематология и палиативна медицина в Klinik Ottakring, Виена, Австрия. Специалист по медицинска онкология с фокус върху урологичните карциноми, по-специално бъбречно-клетъчния карцином и карцинома на уротела, включително съвременните комбинации на антитяло-лекарствени конюгати с имунотерапия.

По данни на GLOBOCAN (Международна агенция за изследване на рака – IARC, към СЗО) през 2024 г. в България са диагностицирани 31 876 нови случая на онкологични заболявания, а 19 354 души са загубили живота си вследствие на рак. Най-често диагностицираните локализации остават колоректалният карцином (4 371 нови случая), ракът на белия дроб (3 884) и на гърдата (3 559), следвани от рака на простатата (3 183) и на пикочния мехур (1 698). Ракът на белия дроб, колоректалният карцином и ракът на гърдата са и водещите причини за смърт от онкологични заболявания в страната.

С международното си участие и силния фокус върху практиката конгресът затвърждава мястото на България сред активните участници в европейската онкологична общност.



Източници

https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/100-bulgaria-fact-sheet.pdf

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