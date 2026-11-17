Стотици хора се събраха на бдение в Драгоман в памет на 18-годишната Милена, която загина в неделя сутринта, след като беше блъсната от граничен полицай, седнал зад волана след употреба на алкохол.

На мястото на трагедията присъстваха жители на Драгоман, Сливница, Алдомировци – родното село на момичето, както и хора от съседни населени места. Всички бяха обединени от едно основно искане – справедливост, справедлив процес и поемане на отговорност от страна на граничния полицай.

Фаталният инцидент се случва рано сутринта в неделя, около 4 часа. Милена е блъсната на мястото на бдението от граничния полицай Емил Георгиев, който сяда зад волана след употреба на алкохол. При извършената на място проверка дрегерът е отчел 1,63 промила алкохол.

В нощта преди трагедията Милена и граничният полицай са били в едно и също заведение, но в различни компании и не са се познавали.

По време на бдението хората настояха за справедливост и понасяне на отговорност. Според част от присъстващите случилото се не е просто инцидент, а убийство на пътя.

„Не очаквахме толкова много хора да се съберат в Драгоман, защото, честно казвам, това е едно малко градче от селски тип, в което всички хора се познават, има много зависимости, има много страх. Повтарям, много страх има в хората в Драгоман. И това, че толкова много хора дойдоха тук, загърбили вече страховете си, това говори достатъчно добре“, коментира един от участниците в бдението пред bTV.

Присъстващите на бдението коментираха и близките на обвинения полицай.

„Това е безумие и аз не разбирам как може баща да назначи сина си за граничен полицай, като той много ясно е знаел, че това момче е имало проблеми с алкохол и наркотици. Никой родител няма как да не забележи такива неща при детето си“, заяви участник в бдението и настоя за справедливо наказание на виновника за смъртта на момичето.

Присъстващите бяха скептични, че ще се стигне до реална справедливост тъй като доведеният баща на задържания граничен полицай е бивш ръководител на Граничното полицейско управление в Калотина. Стана известно, че заведението, в което са били Милена и полицаят преди трагедията, е собственост на майката на обвиняемия и се намира на метри от мястото на инцидента.

Разследването на тежкия инцидент се води от Окръжната прокуратура в София. Граничният полицай вече е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт. Предстои в рамките на 72 часа да бъде внесено искане за задържането му под стража.

Хората в Драгоман са категорични, че ще продължат да настояват за справедливост и реално наказание за виновника за смъртта на 18-годишната Милена.

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