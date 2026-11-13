Сдружение настоява за повече средства за болнична помощ

Предвидените разходи за болнична медицинска помощ в размер на 2 561 933,4 хил. евро, заложени в чл. 1, ал. 2 от законопроекта за Бюджет 2027 на НЗОК, са крайно недостатъчни и не отразяват реалните нужди на системата.

Такова е становището Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) по Проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. и настояват за увеличение на перото за болнична помощ.

Какви са аргументите

От НСЧБ изтъкват като една от обективните причини инфлационният натиск. "Продължаващият ръст на цените на медицинските консумативи, апаратурата, енергоносителите и услугите, необходими за нормалното функциониране на лечебните заведения, не е адекватно компенсиран в предложения бюджет", пишат в становището си те.

По думите им друго обективно обстоятелство е ръстът на минималната работна заплата (МРЗ), който създава верижен ефект и налага актуализация на възнагражденията на всички нива в лечебните заведения, както и на съпътстващите осигурителни плащания.

Болниците са поставени пред невъзможност да задържат квалифицирани медицински и немедицински кадри, ако НЗОК не осигури съответстващо увеличение на цените на клиничните пътеки. Липсата на адекватно финансиране прехвърля цялата тежест върху бюджетите на лечебните заведения, посочват от НСЧБ.

През 2026г се наблюдава над 12% по-голяма събираемост от здравни вноски на фона на 2025г. С увеличаването на МРЗ за 2027г считаме, че тази тенденция ще се запази и през следващата година. Затова буди недоумение средното увеличение на бюджета на НЗОК за 2027г да е само 8,1%. Освен това, за пореден път най-голямото процентно увеличение отива при фармацевтичните производители и производителите на медицински изделия – съответно 9% и 32,3%, като за „чистата“ медицинска дейност увеличението е 5% за цялата доболнична помощ и 9,4% за болничната помощ. С това ваше предложение за бюджет на НЗОК, над 30% от парите пак ще отидат за лекарства и медицински изделия, при условие, че тези разходи са средно 17% в ЕС (т.е. в България парите по тези пера ще са с 13% повече). И сме сигурни, че за пореден път лечебните заведения, съответно българските лекари, ще са единствените, които ще поемат социалното недоволство от увеличаването на бюджета, пишат от сдружението.

Според тях спирането на трансфера от страна на МЗ към НЗОК за помощни средства и лекарства по наредба 2 и прехвърлянето на тежестта на тези разходи от държавния бюджет към бюджета на НЗОК е в противоречие с принципите на здравното осигуряване. Те предлагат трансферът да се запази, а освободените средства да се насочат към болничната медицинска помощ.

Сдружението на частните болници подкрепя решението на НС на НЗОК за отпадане на забраните за сключване на договори с НЗОК за нови лечебни заведения и за финансиране на нови дейности (клинични пътеки и процедури) за вече съществуващи болници през 2027 г., като вредно за системата.

От НСЧБ отчитат като слабост предложението за запазване на размера на здравноосигурителната вноска на 8 на сто за 2027 г. Според тях "този модел обаче изчерпан и генерира огромен дял на доплащане от страна на българските пациенти – най-високия в целия Европейски съюз".

Организацията предлага парламентарен дебат по премахване на привилегиите при осигуряването за държавните служители - да започнат да се осигуряват сами до нивата, на които останалите работещи граждани се осигуряват, а не вноските в по-голямата им част да бъдат покривани фиктивно за сметка на държавния бюджет.

Другото им предложение е свързано с увеличаване на здравната вноска, за да се намали тежестта на доплащането, което ограничава достъпа на социално уязвимите групи до лечение. Според тях това е единственият устойчив начин да се гарантира по-широк пакет от безплатни здравни услуги за гражданите.

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