Гоце Делчев дава началото на щафетата ''Град без HPV''

Гоце Делчев постави началото на инициативата „Град без HPV“ – част от информационната кампания „Защити бъдещето им“ на Коалиция HPV, насочена към повишаване на информираността за човешкия папилома вирус (HPV) и профилактиката на свързаните с него ракови заболявания чрез HPV ваксинация.

Кампанията поставя акцент върху предоставянето на достъпна и достоверна информация и отговоря на най-често задаваните въпроси, насърчавайки информирания избор за HPV ваксинация.

Инициативата се провежда с институционалната подкрепа на Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград.

Основната мисия на „Град без HPV“ е постигане на максимален обхват на HPV ваксинацията по Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025–2030 г.

В навечерието на Световния ден за елиминиране на рака на маточната шийка, 17 ноември, откриващото събитие предизвика голям интерес и събра учители, родители, ученици, здравни медиатори, граждани, представители на местната власт и РЗИ – Благоевград, обединени около общата кауза за защита на здравето и бъдещето на децата. Активното участие на местната общност показа готовност за съвместни усилия за повишаване на обхвата на HPV ваксинацията.

Кампанията започна с информационни срещи и предоставяне на материали за родители, а следващият етап предвижда зелени коридори за HPV ваксинация в кабинетите на личните лекари от 16 ноември до 16 декември 2026 г. Конкретните дни и часове ще се определят според графика на лекарите, като при голям интерес се предвиждат и допълнителни възможности за ваксинация. Телефон за записване: 0876 984 552.

„Целта ни е с общи усилия да превърнем Гоце Делчев в първия град в България, в който всички деца са защитени от човешкия папилома вирус и от раковите заболявания, които вирусът причинява. Единственият начин да го постигнем е чрез имунизация. Това е кауза, която може да ни обедини – институции, лекари, учители, родители, обществено активни граждани“, заяви на откриващото събитие д-р Павлин Янкулски, главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ- Благоевград.

Своите постижения в имунизационния обхват с ваксината срещу HPV сподели д-р Неджми Уруч, общопрактикуващ лекар и председател на постоянната комисия по здравеопазване и социално дело към Общинския съвет в Гоце Делчев. „Поставям ваксината срещу HPV от 2012 г. и обхващам 100% подлежащите на ваксиниране деца. За толкова години само едно момиче ми отказа. В началото започнахме с три дози, сега вече използваме 9-валентната ваксина с два приема през 6 месеца. Мога да твърдя, че след поставените от мен над 300 ваксини няма никакви странични ефекти, нито локални, нито общи. Убедил съм се, че ваксината срещу HPV е напълно безопасна. А ефектът ѝ ще видим в бъдеще – момичетата ще бъдат предпазени от рака на маточната шийка. Момчетата пък ще бъдат предпазени от рак на пениса, на ануса и на гърлото“, заяви д-р Уруч.

Главният координатор на Коалиция HPV д-р Гергана Николова представи инициативата и защо тя започва точно от град Гоце Делчев: „Общопрактикуващите лекари във вашия град са отличници по изпълнението на Националната програма за първична профилактика на раковите заболявания, свързани с HPV. През 2025 г. д-р Уруч бе награден от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари за ваксинатор №1 на България със 100% обхват на подлежащите на имунизиране деца. Отдадохме му заслужено признание, защото той ги е защитил от ужасни болести. Остава да се ваксинират още 995 деца, за да обявим Гоце Делчев за град без HPV. Вярвам, че ще успеете да го постигнете за един месец – от 16 ноември до 16 декември, когато ваксината срещу HPV ще може да се поставя от личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози. Надявам се, че интересът към тази ваксина ще накара и млади хора, които не попадат в групата за безплатна имунизация, да си закупят ваксината срещу HPV и да се защитят от няколко вида ракови заболявания.“

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