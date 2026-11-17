Рейтингът на американския президент Доналд Тръмп е само 32% - близо до най-ниското си равнище, показва проучване на общественото мнение, направено от института "Ипсос" по поръчка на Ройтерс.

В средата на миналия месец одобрението за Тръмп спадна до абсолютен минимум от 31%. Оттогава то си остава 32% в четири последователни проучвания на Ипсос.

Популярността на Тръмп намаля тази година, тъй като войната, започната от него срещу Иран, влоши финансовото положение на американците, като доведе до рязко повишаване на цените на горивата, а оттам - и до висока инфлация. В резултат Републиканската партия на президента на САЩ загуби на междинните избори на 3 ноември контрола си и над двете камари на Конгреса.

Според проучването само 31% от американците подкрепят войната срещу Иран.

Резултатите бяха публикувани в момент, когато Тръмп пътува към Източна Азия, където ще бъде на обиколка тази седмица. Тя ще го отведе първо в Манила, Филипините, където ще участва в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) с техни партньори, а след това - в Шънджън, Китай, за форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

В четвъртък Тръмп ще се срещне в кулоарите на АТИС със своите колеги от Китай и Русия Си Дзинпин и Владимир Путин.

Самият Тръмп допусна, че може да има среща в Китай със севернокорейски държавен ръководител Ким Чен-ун.

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