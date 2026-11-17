Министерството на отбраната на Тайван обяви, че е засякло два руски военни самолета да навлизат от североизток в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана.

Информацията бе оповестена преди пристигането на руския президент Владимир Путин на срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанско сътрудничество в южния китайски град Шънджън. Китай и Русия поддържат тесни военни и дипломатически отношения, отбелязва още агенцията.

Тайванското министерство на отбраната уточни, че руските самолети, чийто модел не бе оповестен, са напуснали зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на изток от окръг Тайтунг, след като са прелетели над източната част на острова.

Министерството използва комбинирани средства за наблюдение и разузнаване, за да проследи пълния развой на ситуацията и за да "отговори подобаващо", посочиха от ведомството.

Япония връчи протестна нота на Москва, след като самолетите, за които се смята, че са руски, нарушиха въздушното ѝ пространство близо до остров Окиношима в югозападната префектура Фукуока, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара.

"Нарушението на японското въздушно пространство от руски самолети накърнява сериозно суверенитета на Япония", подчерта Кихара, като допълни, че подобни заплахи са напълно неприемливи. "Изпратихме протестна нота на Русия, за да може подобни инциденти да не се случват в бъдеще", допълни той.

Японските сили за самоотбрана вдигнаха във въздуха изтребители по спешност и приеха всички необходими мерки, като отправиха предупреждения и уведомления, съобщи японското министерство на отбраната.

По-късно бе потвърдено, че въпросните руски изтребители са прелетели над протока Цушима и между островите Йонагуни и Тайван, след което са се насочили към Тихия океан.

Йонагуни е най-близко разположеният японски остров до Тайван и се намира на около 100 километра от източното му крайбрежие, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Последното потвърдено нарушение на японското въздушно пространство беше през септември 2024 г., когато руски самолети прелетяха над остров Ребун близо до Хокайдо, уточни японското министерство на отбраната.

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