Нови интелигентни системи за безопасност ще бъдат изградени по всички магистрали в България през 2027 г. Подготвя се поръчка за въвеждането им, като предстои да бъде определено къде ще бъдат поставени информационните табла.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по Нова тв. По думите му таблата трябва да бъдат свързани с координационен център.

Шишков коментира и катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души. Той заяви, че не си спомня магистрала да е била затваряна заради мъгла. „Затваряни са пътища заради силен снеговалеж. Мъглата се появява буквално само в определен участък, рязко и внезапно“, посочи министърът.

Той определи обвиненията към ведомството като „политически атаки“.

„Всички обаче трябва да си дадем сметка, че трябва да започнем да шофираме по разумен начин и да се съобразяваме с метеорологичните условия“, допълни Шишков.

По думите му се подготвя и нова стратегия за пътна безопасност, по която ще работят основно Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и МВР. Министърът критикува досегашното развитие на тол системата, която според него е била използвана предимно за събиране на такси и глоби от шофьорите, които не плащат за преминаване.

Шишков съобщи още, че в бюджета за следващата година са предвидени значителни средства за основни ремонти на пътища.

По повод критиките за цената на строителството на автомагистрала „Струма“ министърът заяви, че договорът за довършването на участъка е подписан още през 2015 г. „Тогава изобщо няма проект и подробен устройствен план“, посочи той. Шишков подчерта, че настоящото правителство не е определяло цената и не е подписвало договора.

По думите му прекратяването на процедурата сега би довело до съдебен спор, който може да продължи поне три години, а изграждането на пътя да бъде блокирано. В района на Кресна се извършват отчуждителни процедури за изграждането на обхода. Очаква се участъкът да бъде завършен до края на 2027 г., като за него има осигурено финансиране.

Шишков съобщи още, че до края на месеца се очаква да бъде готово новото задание за детската болница.

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