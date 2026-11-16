Опашка от около 160–170 души се изви на ГКПП „Ивангород – Нарва“ днес вечерта, се разбира от чат на хората, преминаващи границата, след като Естония обяви решението си да затвори пропускните пунктове с Русия от 1 декември.

По данни на телеграм канала Shot към тази сутрин в списъците на чакащите да преминат границата фигурират около 500 души. В 8 сутринта, според авторите на канала, на ГКПП-то са били 150 души – с 10–20 по-малко, отколкото три часа по-рано.

Освен дългата опашка ситуацията се влошава и от скоростта на преминаване на границата. По думите на участниците в чата средно през пропускния пункт преминават около 20 души на час.

Скоростта на преминаване на границата намаля в края на септември, след като естонската страна въведе стопроцентов митнически преглед. Поради това граничарите започнаха да проверяват внимателно багажа на преминаващите през пункта. Преди това хората се проверяваха избирателно, а повечето преминаваха през „зеления коридор“, без да декларират имущество.

„Тъжно. Може да не успеят да преминат днес“, – написа една от участничките в граничния чат под снимка на опашката пред ГКПП в Ивангород.

Естония взе решение да затвори границата си Русия след обвинението, че ГРУ ще атакува сградата на производителя на безпилотни системи Threod Systems в селището Виймси на брега на Талинския залив.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отрече обвиненията.

Кметът на граничния град Нарва Катри Райк нарече решението на властите болезнено за града. По нейните думи, хората, преминаващи границата, оказваха положително влияние върху икономиката на града.

„Нарва вече не е град-мост, а задънена улица“, заключи Райк.

Затварянето на естонската граница беше одобрено от Вилнюс. Президентът Гитанас Науседа обяви, че Литва също е готова, ако е необходимо, да затвори границата с Русия, но трябва да се има предвид статутът на страната като транзитна държава.

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