Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха за втора поредна нощ Кримския мост. Местни Телеграм канали твърдят, че този път са използвани не само дронове, но и ракети “Фламинго".

Около полунощ, серия от мощни експлозии са били чути близо до моста, според Telegram канала "Крымский ветер" и ASTRA, цитирани от Униан.

Според ASTRA е поразена една от арките на моста. Изданието твърди, че едната арка вече я няма. Разрушена е и част от автомобилното платно.

Обявена е ракетна опасност както за Кримския мост, така и за Таманския полуостров.

Сергей Аксьонов, назначеният от Русия „губернатор“ на анексирания Крим, потвърди атаката. Той заяви, че движението по моста е спряно, и призова гражданите да се въздържат от пътуване.

Кримският мост е с дължина около 19 километра и има ключово логистично значение за руските окупационни сили. Освен за граждански транспорт, съоръжението се използва и за снабдяване на руските военни части в Крим и Южна Украйна. Прекъсването на движението по него затруднява транспортните връзки между Русия и окупирания полуостров. Мостът беше построен след незаконното анексиране на Крим през 2014 г. и се превърна в един от най-значимите инфраструктурни проекти на Владимир Путин. Автомобилната му част беше открита през 2018 г., а железопътната връзка започна да функционира през 2019 г.

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