Момиче на 13 години загина, след като го блъсна кола при полицейска гонка в германската провинция Бавария, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тийнейджърката вървяла по тротоар, когато била ударена от автомобил, преследван от полицията. Тя била изхвърлена в жив плет и открита от пожарникари в град Зайлауф.

32-годишният мъж, който шофирал обявената за издирване кола, се ударил и в други превозни средства. Майка и дете са получили леки наранявания.

Шофьорът и неговият 34-годишен спътник са били задържани. Те също са ранени и са откарани в болница.

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