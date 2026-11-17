Момиче на 13 години загина, след като го блъсна кола при полицейска гонка в германската провинция Бавария, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Тийнейджърката вървяла по тротоар, когато била ударена от автомобил, преследван от полицията. Тя била изхвърлена в жив плет и открита от пожарникари в град Зайлауф.
32-годишният мъж, който шофирал обявената за издирване кола, се ударил и в други превозни средства. Майка и дете са получили леки наранявания.
Шофьорът и неговият 34-годишен спътник са били задържани. Те също са ранени и са откарани в болница.Следете новините ни в :
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17.11 2026 в 09:37
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