На колко години е метаболизмът ви? Безплатна проверка в Бургас

На колко години сте и на колко е метаболизмът ви? Отговор на този въпрос ще могат да получат хората с наднормено тегло по време на кампания на Отделението по ендокринология на УМБАЛ Бургас.

Тя ще се проведе на 16, 17 и 18 ноември от 11 до 13 ч. по повод Световния ден за борба с диабета, който се отбелязва всяка година на 14 ноември. Целта на кампанията е превенция и ранна диагностика на диабета и ще бъдат консултирани само хора, които нямат поставена диагноза диабет.

Участието в кампанията е безплатно, не се изискват направление от личния лекар и предварително записване, всеки желаещ може да дойде на място. Отделението по ендокринология се намира на шестия етаж в Терапевтичния корпус на болницата (високата сграда).

Участниците ще бъдат изследвани с професионален анализатор на телесния състав, който за кратко време дава подробна информация за съотношението между мазнини, мускулна маса и вода в организма, базовата обмяна и т.нар. метаболитна възраст. Последният показател сравнява изчислената обмяна на веществата с характерната за различни възрастови групи и понякога може да се окаже изненадващо различен от действителната възраст.

Изследването е бързо, безболезнено и неинвазивно, но е важно да се знае, че на уреда се стъпва с боси крака и е удачно да се носят чорапи, а не чорапогащи. Тестът предоставя много повече информация от обикновеното измерване на теглото и индекса на телесната маса. Получените резултати ще бъдат разяснени от лекар, който ще даде индивидуални насоки за хранене, физическа активност, контрол на теглото и необходимостта от допълнителни изследвания.

Натрупването на мазнини, особено около вътрешните органи, повишава риска от инсулинова резистентност, диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания. В същото време човек може да има неблагоприятно съотношение между мазнини и мускулна маса, без това да личи само по килограмите.

Кампанията продължава усилията на УМБАЛ Бургас за ранно откриване на метаболитните нарушения. При предишната инициатива „Не чакай диабета, изследвай се днес“ бяха регистрирани 150 участници, като сред изследваните беше установена висока честота на затлъстяване и рискови фактори за развитие на диабет.

Следете новините ни в :