Американският съдебен лекар Майкъл Фрийман твърди, че финансистът Джефри Епстийн, обвинен в сексуална експлоатация на непълнолетни и намерен мъртъв в килията си през 2019 г., най-вероятно е бил убит, а не се е самоубил.

Професор Фрийман не е преглеждал лично тялото на Епстийн, но е проучил съдебномедицинските документи за смъртта му. Въз основа на видяното той заяви пред Би Би Си, че Епстийн е бил удушен — най-вероятно с примка откъм гърба.

Съдебният лекар, който преди 7 г. е извършил аутопсията на Епстийн, е дал официално заключение, че характерът на уврежданията по тялото съответства на самоубийство. Той е заключил и че по тялото няма рани, които обикновено получава човек, отбраняващ се от убиец.

66-годишният Джефри Епстийн, който е поддържал приятелски връзки с много политици и големи бизнесмени от САЩ, Великобритания и други страни, включително Доналд Тръмп, е намерен мъртъв на 10 август 2019 г. в килията си в затвор в Ню Йорк. Той е бил в ареста очакване на съдебен процес по обвинения за сексуална експлоатация на момичета. Тогавашният главен съдебен лекар на Ню Йорк д-р Барбара Сампсън, която е заключила, че смъртта на Епстийн е самоубийство, е заявила по-рано:

„Твърдо заставам зад нашето заключение относно причината и характера на смъртта на г-н Епстийн. Причината е обесване, а характерът — самоубийство.“

Майкъл Фрийман е работил и като съдебен лекар при главните прокурори на различни американски щати и е установявал причините за смърт на хора в арест или затвор, включително причините за смъртта на Джордж Флойд през 2020 г. в Минесота.

Майкъл Фрийман Снимка: Би и Си

Той е получил документите от медицинския преглед на тялото на Епстийн от брат му Марк Епстийн, е изучавал ги в продължение на година, а в понеделник е представил доклад с резултатите в Университетския колеж на Лондон.

Самият Марк Епстийн също е убеден, че брат му е бил убит.

Професор Фрийман уверява, че е анализирал документите безпристрастно и че Марк Епстийн не му е платил нищо. Изследването му не е било рецензирано от други експерти.

Фрийман разказа, че според него доказателствата сочат, че Епстийн е бил нападнат. Сред тях са кръвоизлив на лявото рамо и увреждания, които може да свидетелстват за удар в лицето.

По мнението на професора резултатите от прегледа на тялото с голяма вероятност указват на удушаване с примка и последващо обесване на тялото на спалнята с една и съща примка.

Той каза, че над следа от примката на врата на Епстийн е можело да се видят следи от нокти.

„Това съответства на картина на удушаване и на опит на жертвата да се освободи от примката“, обясни съдебният лекар. „Уврежданията и положението, в което е било намерено тялото, не съответстват. Затова остава само едно обяснение: смъртта е била резултат от убийство“, заяви професорът.

Съдебният лекар, извършил аутопсията на Епстийн, е докладвал на Министерството на правосъдието на САЩ, че уврежданията на Епстийн по-скоро съответстват на самоубийство чрез обесване, отколкото на убийство чрез удушаване. Той е заявил и че няма доказателства за травми, които биха могли да се появят в момента, в който жертвата се защитава — такива увреждания се откриват при жертви на удушаване.

Освен това, според Фрийман, в случай на смърт чрез обесване в затвор той би очаквал разследването да разполага с фотографии на тялото, направени преди то да бъде свалено от примката.

След разследване на обстоятелствата около смъртта на Епстийн министерството обяви, че охранителят, който го е открил, веднага е повикал колега и двамата са свалили тялото на пода и са се опитали да направят изкуствено дишане.

Освен това Министерството на правосъдието е заявило, че месец преди смъртта си Епстийн е бил временно поставен под наблюдение поради опасения, че може да се самоубие.

На въпроса кой би могъл да убие Епстийн, д-р Фрийман отговори: „Нямам никаква представа. По този въпрос нямам мнение. Това изобщо не е влизало в целите на моето разследване.“

В отговор на въпроса дали възгледите му не граничат с теории за конспирация, експертът заяви: „За щастие мога да кажа: не ми вярвайте на думата, нека всеки проучи наличните данни самостоятелно.“

„Ако смятате, че разпространявам теории за конспирация, защото гледам нещо, което прилича на удушаване, и го наричам удушаване, а не обесване, покажете ми къде греша“, продължи експертът. „Напълно съм открит към това. Аз съм учен и винаги с удоволствие слушам обосновани мнения на други хора.“

Джефри Епстийн за първи път е бил обвинен в склоняване на непълнолетни към проституция през 2008 г., но тогава, благодарение на споразумение с разследващите, е получил само 13 месеца затвор.

Единадесет години по-късно на Епстийн са предявени обвинения за организиране на цяла система за сексуална експлоатация на непълнолетни момичета, а по тези обвинения го е заплашвала присъда от десетилетия затвор.

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