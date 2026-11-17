Американският технологичен гигант Apple ще се изправи пред съда в Париж през юни 2027 г. по обвинения, че умишлено е затруднявал ремонта на свои смартфони и така е ограничавал възможността те да бъдат използвани по-дълго.

Делото е заведено от френската прокуратура заради предполагаемо „възпрепятстване на ремонта и възстановяването на устройства“. Според обвинението компанията е конфигурирала софтуера на различни модели iPhone по начин, който прави ремонтите извън оторизираната ѝ сервизна мрежа невъзможни или трудни.

На 17 юни 2027 г. пред съда трябва да се явят Apple Distribution International и компанията майка Apple Inc. Процесът е насрочен за четири дни.

Обвиненията обхващат период от повече от две години и половина – от ноември 2021 г. до юли 2024 г. Според прокуратурата предполагаемата практика е имала за цел да насърчи потребителите да купуват нови телефони, вместо да ремонтират старите си устройства, и така да увеличи приходите на компанията.

Жалбата срещу Apple е подадена на 7 декември 2022 г. от френската организация „Спрете планираното остаряване“. Оттам приветстваха решението за съдебен процес и отбелязаха, че за първи път се стига до подобно дело.

От Apple категорично отхвърлят обвиненията.

„Категорично оспорваме тези неоснователни обвинения“, заявиха от компанията пред АФП.

Терминът „планирано остаряване“ се използва за практики, при които производителите умишлено ограничават живота или възможностите за ремонт на даден продукт, така че потребителите да бъдат принудени да го заменят по-рано.

Apple отчита годишни приходи от над 400 милиарда долара, като приблизително половината от тях идват от продажбите на iPhone.

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